Onderzoek: Biedt levertraan bescherming tegen COVID-19?

Een team onderzoekers van het Oslo University Hospital start een onderzoek naar het effect van Noorse levertraan bij de bestrijding van COVID-19. Het wordt een van de grootste klinische onderzoeken ooit in Noorwegen. De resultaten worden in het 2e kwartaal van 2021 verwacht.



Onderzoekers van het universitair ziekenhuis in Oslo hebben aanwijzingen dat gebruikers van levertraan minder kans hebben om besmet te raken met COVID-19. De vraag die de onderzoekers zich stellen is of dit komt door het product levertraan of door de leefstijl van de gebruikers van het product. Het inzicht komt voort uit een corona-studie die in het voorjaar plaatsvond.



Onderzoek met 70.000 deelnemers



Het wordt een van de grootste onafhankelijke klinische onderzoeken ooit in de geschiedenis van Noorwegen. De onderzoekers kondigden dinsdag 10 november aan op te zoek te zijn naar minimaal 70.000 deelnemers. Centrale vraag is of levertraan, dat rijk is aan vitamine D en Omega-3 vetzuren, invloed heeft op het tegengaan van COVID-19 besmettingen.



Voorlopige resultaten van de corona-studie schetsen het beeld dat gebruikers van levertraan mogelijk een verminderd risico hebben COVID-19 op te lopen en als ze geïnfecteerd zijn dat ze mogelijk minder ernstige ziekteverschijnselen hebben. “Uit eerdere onderzoeken blijkt dat omega-3-vetzuren en vitamine D bijdragen aan de bestrijding van luchtweginfecties”, aldus Arne Søraas, arts-wetenschapper bij het Oslo University Hospital. Hij voegt eraan toe dat het ook zo kan zijn dat de gebruikers van levertraan andere eigenschappen hebben die mogelijke bescherming tegen COVID-19 bieden.



Zuivere visolie



Gedurende de onderzoeksperiode krijgt de helft van de onderzoekspopulatie een placebo-olie en de andere helft krijgt dagelijks levertraan, zuivere visolie uit Arctische kabeljauw. De deelnemers weten niet tot welke categorie zij behoren. De onderzoekers hopen zo waardevolle inzichten en antwoord op de centrale vraag te verkrijgen.



Tijdens het onderzoek wordt levertraan van Möller's Omega-3 gebruikt.