‘THIS IS HOLLAND’ vliegt uit naar China

Amsterdam - Na twee succesvolle eerste jaren, vestigt de experience ‘THIS IS HOLLAND’ zich nu in China. Als onderdeel van het ‘Impressions of Holland Center’ bij het Zhengpu Port New District project, gevestigd aan de Yangtze River nabij Nanjing, presenteert ‘THIS IS HOLLAND’ er de Nederlandse activiteiten en cultuur. Het ‘Impression of Holland Center’ geeft Chinese inwoners de kans om in eigen land de aantrekkingskracht van Nederland te ontdekken.



THIS IS HOLLAND



Sinds het begin van 2018 is Amsterdam een ervaring rijker met ‘THIS IS HOLLAND’. Tijdens deze 45 minuten durende experience wordt de cultuur van Nederland uitgelegd, eindigend met een Flying Theater show, waar de bezoeker in vogelvlucht wordt meegenomen over 22 iconische bezienswaardigheden van het land. Gedurende de experience is er speciale aandacht voor de Nederlandse Werelderfgoederen van UNESCO.



De experience trok 180.000 bezoekers in 2018 en 281.000 bezoekers in 2019, en ontvangt een hoge waardering op TripAdvisor, Google en Get Your Guide.



De experience in China wordt een exacte replica van zijn voorloper in Amsterdam, maar zal aangepast worden naar de Chinese taal en een dubbele bezoekerscapaciteit krijgen. “De internationale interesse in ‘THIS IS HOLLAND’ bevestigt het succes van het concept.” aldus Frankwin van Beers, algemeen directeur van ‘THIS IS HOLLAND’.“Om na twee jaar al erkend te worden als een belangrijk merk van de Nederlandse cultuur is iets waar ons team en partners erg trots op mogen zijn.”



MaAnshan’s Zhengdu Port New District Project



De Chinese versie van ‘THIS IS HOLLAND’ wordt geopend 45 kilometer ten zuiden van de stad Nanjing, in Zhengdu Port New District aan de bekende Yangtze rivier. “Wij zijn erg blij en trots om ‘THIS IS HOLLAND’ te kunnen toevoegen aan ons ‘Impressions of Holland Center’ in China om de kracht en het karakter van Nederland te kunnen laten zien aan de Chinese mensen”, zegt Aalt Dijkhuizen, co-directeur van het Holland Center. Het Holland Center is ontstaan uit een gezamenlijke verklaring tussen China en Nederland om de handel en samenwerking tussen beide landen te omarmen en te stimuleren. Het initiatief focust zich op vier basiselementen van welzijn: voeding & gezondheid, mentale welzijn, sociale connecties, en sport & fitness, die worden getoond door iconisch Nederlandse merken.



Terwijl de eerste projectfase met de constructie van ‘CORPUS World Wide’ vol in ontwikkeling is, wordt de tweede fase al voorbereid met een uitbereiding van 20km2. De tweede fase bestaat uit ‘THIS IS HOLLAND’, een openlucht tentoonstelling van XSAGA en nog meer merk experiences die zullen volgen. Patrick Roubroeks, CEO van XSAGA, zegt het volgende: “Cultuur gaat over de landsgrenzen en is de meest internationale taal. Wij zijn trots en opgewonden om het beste van de Nederlandse cultuur te presenteren in deze internationale co-productie.”





City Leisure Group



Het ‘THIS IS…’ merk is eigendom van City Leisure Group (CLG). CLG zal de uitbereiding van ‘THIS IS HOLLAND’ in China uitvoeren en hierin ook investeren. Door bewezen succes in Nederland is het ‘THIS IS…’ merk hard aan het werk om internationale groei naar verscheidende andere wereldsteden te verwezenlijken. Magnús Magnússon, bestuursvoorzitter van CLG, reageert: “Wij zijn erg trots op de operationele resultaten van ‘THIS IS HOLLAND’ en hoe het concept zichzelf heeft bewezen voor internationale groei. We zijn enthousiast om te investeren in de toekomst, waarin China een geweldige kans is.” De uitbereiding zal worden gerealiseerd met dezelfde vertrouwde partners die samen met CLG, de originele ‘THIS IS HOLLAND’ experience gecreëerd hebben.