Risico’s blaaskanker onderschat

Zo’n 7.000 mensen krijgen jaarlijks de diagnose blaaskanker. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Daarmee staat blaaskanker op de 6e plaats van de veel voorkomende tumoren. Toch is deze kankersoort nog steeds relatief onbekend.



Uit de cijfers blijkt verder dat drie keer zoveel mannen als vrouwen te maken krijgen met blaaskanker.



Ook bij deze vorm van kanker is roken de grootste boosdoener, de kansverdubbelaar.



Blaaskanker wordt vaak een sluipmoordenaar genoemd, vroegtijdige diagnose is daarom cruciaal voor een succesvolle behandeling. Onbekend is nog hoeveel mensen laat, te laat naar de dokter gaan. Ook al hebben ze de symptomen zoals bloed in de urine.



In de mei -internationale blaaskankermaand- vragen de Europese en Amerikaanse patiëntenorganisaties dan ook extra aandacht voor de risico’s van blaaskanker. Bloed in de urine is een reden om direct naar de dokter te gaan. Een vroege diagnose bespaart veel ellende.Het motto is dan ook:



Zie je rood: ga naar de dokter.



Meer weten over blaaskanker?



Ga naar http://blaasofnierkanker.nl/





