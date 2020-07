Guus Meeuwis op zoek naar het oorlogsverhaal van opa Cees

De oorlogsjaren van Cees Meeuwis, de opa van zanger Guus, waren heftig. Niet alleen voor Cees zelf, maar zeker ook voor het thuisfront. 75 jaar later treden zijn kleinzonen Guus en Marc Meeuwis letterlijk in zijn voetsporen. Samen met vader Ger en oom René, maken ze dezelfde reis die Cees tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte. Ze doen dat aan de hand van het dagboek wat Cees bijhield tijdens zijn krijgsgevangenschap en de jaren die hij achter prikkeldraad doorbracht. De documentaire ‘Brabant Bevrijd - Liever krijgsgevangen' is zondag 9 augustus vanaf 12.00 uur te zien op Omroep Brabant (daarna de hele dag herhaald).



In augustus 1939 is sergeant Cees Meeuwis in dienst van de zoeklichtafdeling van de genietroepen in het Nederlandse leger. Als Nederland bezet wordt, komt daar op 15 mei 1940 een einde aan. In 1943 worden alle Nederlandse oud-militairen opgeroepen voor het krijgsgevangenschap in Duitsland. Onderduiken en zijn prille gezin in gevaar brengen? Het was een lastige keuze. "Liever krijgsgevangen, dan tewerkgesteld worden", zou hij gezegd hebben.



Opa Cees besluit zich te melden. Na een lange treinreis, volgen twee jaren vol ontberingen en erbarmelijke omstandigheden in het kamp Stalag IVB in Mühlberg. Op 23 april 1945 wordt het kamp bevrijd door het Rode Leger.



Na afloop van de Tweede Wereldoorlog ging ook in huize Meeuwis in Roosendaal een definitieve streep onder de oorlog. Het openhartige dagboek dat Cees had bijgehouden tijdens zijn krijgsgevangenschap ging dicht en werd opgeborgen. Met geen woord werd er nog over de oorlogsjaren gerept. Totdat zoon René op zoek ging naar het oorlogsverleden van zijn vader. Daarna ging het balletje rollen.



"Door deze reis te maken, hebben we geleerd welke moeilijke keuzes hij moest maken en waarom. Het heeft ons geholpen om de laatste puzzelstukjes van zijn leven te leggen", zegt Guus over de documentaire.



De documentaire ‘Brabant Bevrijd - Liever krijgsgevangen’ is een productie van Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en is is op 9 augustus vanaf 12.00 uur (daarna heel de dag herhaald) te zien bij Omroep Brabant.