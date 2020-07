Politie dringend op zoek naar TBS-er Henk Ernst

De Hoofdofficier van Justitie van het Landelijk Parket vraagt uw aandacht voor het volgende:



De politie is dringend op zoek naar de 61-jarige Henk Petrus Wilhelmus Ernst. Hij heeft zich onttrokken aan zijn TBS met verpleging.



Henk Ernst is in 1998 tot 6 jaar gevangenisstraf en TBS veroordeeld voor meerdere geweldsdelicten. Hij zat in de laatste fase van zijn TBS-traject in het resocialisatiehuis de Blink in Rotterdam. Op 4 juli is hij overlopen bij een woninginbraak in Zoutelande. Hij heeft kans gezien te ontsnappen. Sindsdien is een gespecialiseerd opsporingsteam van de politie, FastNl, druk bezig de man op te sporen. Vastgesteld is dat hij op maandag 27 juli op de Coolsingel in Rotterdam is geweest.



Het is onbekend waar Henk Ernst momenteel verblijft. Daarom worden foto’s en zijn identiteit vrijgegeven.



Signalement



Henk Ernst is 1.86 lang en heeft een normaal postuur. Opvallend is het spleetje tussen zijn voortanden. Hij heeft diverse tatoeages waaronder een vogel en panter op zijn rechterarm en een bloem, dobbelsteen en papegaai op zijn linkerarm. Op de laatst bekende beelden van hem draagt hij een lichte broek, een geblokt overhemd, donkere schoenen en een donkere jas. De politie vermoedt dat hij in de buitenlucht slaapt. Hij heeft inmiddels zijn haar zwart geverfd, maar zijn grijze haar is nog zichtbaar. Ter vermomming draagt hij soms een bril.



Als u Henk Ernst gezien heeft of weet waar hij verblijft, benader hem dan niet zelf, maar bel direct de gratis opsporingstiplijn 0800-6070.



============