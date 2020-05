Hotels nemen door corona afscheid van de keycard en informatiemap

Corona betekent het einde van de traditionele keycard en informatiemap in hotels



De webapplicatie Guestkey, pre-corona ontwikkelt door Hotek Security B.V. wordt nu versneld uitgerold om hotels de mogelijkheid te geven om met de gast veilig en hygiënisch te kunnen communiceren. Guestkey is naast een online hotelmap ook − en de naam zegt het al − de letterlijke sleutel op telefoon van de gast tot het openen van de deuren in het hotel. Vrijdag 8 mei is de lancering bij bij Golden Tulip Ampt van Nijkerk.



Hotels zullen zich ook moeten houden aan de anderhalvemetermaatregelen. Denk aan stickers voor het niet te dicht bij de receptie komen, een kuchscherm tussen gast en receptionist, pijlen op de vloer voor looprichtingen, aparte uitgiftetafels in het restaurant en overal desinfectie-pompjes. Ook de vaak onhygiënische keycards en hotelmappen zullen vervangen worden door het online alternatief Guestkey.



“De webapplicatie Guestkey slaat meerdere vliegen in één klap; de hotelier staat beter in contact met zijn gast. Denk hierbij aan alle negativiteit rondom platformen als Booking.com, de hotelier kan weer het heft in eigen handen nemen rond de gastreis. En daarnaast voldoet het hotel aan alle RIVM richtlijnen, de gast voelt zich veilig in het post-corona tijdperk.



Wij zijn groot geworden met onze classic hotelsloten met een keycard, maar Corona luidt versneld een nieuw tijdperk in en met Guestkey denken wij de oplossing te hebben gevonden”, aldus Dolf Mulder, oprichter van Hotek Security B.V.



Golden Tulip Ampt van Nijkerk te Nijkerk is hierin koploper. Daar heeft Hotek alle 123 hoteldeuren voorzien van de Guestkey. Van het openen van je eigen hoteldeur, of deur van het zwembad tot het oproepen van roomservice, alles is vanaf vrijdag 8 mei mogelijk met je eigen mobiele telefoon en dat zonder een app te downloaden.



Meer informatie is te vinden op http://www.guestkey.nl/ of https://www.hotek.nl/