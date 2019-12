Holiday on Ice voorstellingen in de verkoop

Hoofddorp, 10 december 2019.



Na een periode van bijna 4 jaar keert Holiday on Ice terug naar Nederland.



Bijna een miljoen mensen zagen afgelopen zaterdag al een aantal schaatsers van ’s werelds populairste ijsshow aan het werk in de eerste uitzending van de nieuwe ‘Dancing on Ice’ serie.



In november en december 2020 zal de nieuwe show SUPERNOVA te zien zijn in achtereenvolgens de IJsselhallen in Zwolle (12 t/m 15 november),het MECC in Maastricht (19 t/m 22 november), Het Groningse MartiniPlaza (26 t/m 29 november en de Amsterdamse RAI (10 t/m 13 december



De kaartverkoop start vandaag via https://www.eventim.nl/



Bij de spiksplinternieuwe show SUPERNOVA komt het publiek ogen en oren tekort. De schaatsers zijn niet alleen op, maar ook boven het ijs te zien en regelmatig zelfs boven het publiek. Voor de voorstelling zijn ongeveer vierhonderd kostuums gemaakt en daarnaast zijn er zes grote poppen met sterren. Supernova is in de afgelopen periode in Duitsland ontwikkeld, waar op 5 december in Rostock de tournee is begonnen. De show zal daar in dertien steden te zien zijn waar in totaal meer dan honderd voorstellingen worden gespeeld. De Duitse tournee wordt op 23 februari afgesloten in Bremen. Ná Bremen gaat de tour nog door naar Frankrijk waar SUPERNOVA in Parijs opent en vervolgens in nog 20 steden spelen en eindigt op 10 mei 2020 in Lille.



CEO van Holiday on Ice en producer van Supernova Peter O’Keeffe over de nieuwe show: “SUPERNOVA vertegenwoordigt onze hoogste standaard van ultramodern live-entertainment op ijs. Met deze nieuwe productie blijven we trouw aan onze eis om de showervaringen voortdurend opnieuw uit te vinden, grenzen te verleggen en onszelf elk jaar weer uit te dagen."



De creatieve leiding van SUPERNOVA is in handen van Robin Cousins, voormalig kunstschaatser die naast Olympisch goud winnaar ook tweevoudig wereldkampioen is namens Groot-Brittannië. Na zijn sportcarrière ging hij als schaatser aan de slag bij Holiday on Ice, waar hij ook aan de wieg stond van diverse shows als Creative Director. Het kostuumontwerp is verzorgd door Stefano Canulli, die eerder verantwoordelijk was voor de kostuums van onder meer Thierry Mugler en Valentino.



Holiday on Ice vierde in 2018 het 75-jarig bestaan en is in die periode uitgegroeid tot ’s werelds meest populaire ijsshow. Inmiddels bezochten meer dan 333 miljoen mensen een van de shows die in die 75 jaar op het ijs werden gebracht.