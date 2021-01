CompaNanny kinderopvang opent nieuwe locatie in Den Haag

Den Haag, 6 januari 2021 - In maart 2021 opent CompaNanny een nieuwe kinderopvanglocatie aan de Burgemeester van Karnebeeklaan 15 in de Archipelbuurt in Den Haag. Een monumentaal dubbel herenhuis wordt op dit moment omgetoverd tot een lichte, ruime en rustige vestiging waar kinderen zich vertrouwd en veilig voelen. Robin Top, Vestigingsmanager van deze nieuwe vestiging genaamd CompaNanny Archipel kijkt ernaar uit om de deuren te openen.



Bij kinderopvangorganisatie CompaNanny staat de ontwikkeling van kinderen centraal. ‘We hanteren een pedagogische aanpak waarbij we kinderen individueel benaderen. We kijken naar de persoonlijke behoefte van ieder kind en stimuleren op basis hiervan de ontwikkeling’ vertelt Robin. ‘We werken met toegewijde, vakkundige pedagogische medewerkers (Nannies). Zo krijgt ieder kind de passende ondersteuning die het verdient.’



Een huiselijke sfeer



Op dit moment is de verbouwing nog in volle gang. Geheel in lijn met de sfeer die op alle vestigingen wordt nagestreefd, wordt ook in dit pand een rustige en huiselijke gecreëerd. ‘Het Kinderdagverblijf moet een veilige plek zijn om op te groeien. Een plek die voelt als een tweede thuis’, vertelt Robin. Het is een Kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 4 jaar. In het pand is ruimte voor vier babygroepen en drie peutergroepen. ‘We vinden het belangrijk dat kinderen veel buiten zijn. Daarom wordt aan de achterzijde van het pand een avontuurlijke tuin aangelegd, met een afgescheiden, rustige babytuin.’



Meer dan kinderopvang alleen



Bij CompaNanny krijgen kinderen veel ruimte voor eigen spel, het ontdekken van talenten, hun rol in de omgang met anderen en het onderzoeken van de wereld om hen heen. ‘Daarnaast bieden we extra services voor ouders. We hebben ruime openingstijden (7.30-20.00 uur), en kinderen krijgen iedere dag een warme lunch met biologische producten en de allerkleinsten krijgen een groentehap.’



Online kennismakingsavond



In aanloop naar de opening in maart wordt op donderdag 14 januari om 20:00 uur een online kennismakingsavond georganiseerd. ‘Tijdens deze avond bedoeld voor geïnteresseerde ouders, zullen we meer vertellen over CompaNanny en ook een korte digitale rondleiding geven door het pand’, verteld Robin. ‘Ook is er natuurlijk ruimte om vragen te beantwoorden.’ Geïnteresseerde ouder kunnen zich via de website aanmelden voor de online kennismakingsavond.