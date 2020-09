Alzheimer Cafés openen weer voorzichtig hun deuren

De eerste Alzheimer Cafés, - Trefpunten en -Theehuizen openen voorzichtig weer hun deuren. Net als alle andere activiteiten waren de bijeenkomsten vanwege de coronamaatregelen tot 1 september geannuleerd. Alzheimer Nederland is blij dat er in het land weer ontmoetingen kunnen plaatsvinden. De bijeenkomsten bieden al meer dan 20 jaar lang ondersteuning aan duizenden mensen met dementie en mantelzorgers. Door heel Nederland zijn er momenteel 240 cafés, trefpunten of theehuizen – gerund door de regionale vrijwilligersafdelingen van Alzheimer Nederland. De Alzheimer Cafés volgen de RIVM richtlijnen zodat vrijwilligers en bezoekers weer veilig ervaringen kunnen delen.



Alzheimer Nederland: “Door corona werden veel activiteiten stil gelegd, bijeenkomsten werden verboden om besmetting te voorkomen. Voor mensen met dementie en hun mantelzorgers is het juist zo belangrijk om je verhaal te kunnen doen en onder de mensen te komen. Er was de afgelopen maanden veel verborgen verdriet achter de voordeur. Wij hopen de draad weer voorzichtig op te pakken en iedereen die daar behoefte aan heeft weer te kunnen ontvangen, binnen de richtlijnen die momenteel gelden”.



Bezoeker centraal bij eerste bijeenkomst



De Alzheimer Cafés hebben verschillende thema’s, die door de afdelingen zelf worden bepaald. Voor de eerste fysieke bijeenkomst adviseert Alzheimer Nederland de ervaring van de bezoeker ‘tijdens en na corona’ centraal te stellen. Mensen krijgen zo de ruimte om hun hart te luchten en steun te vinden als ze het moeilijk hebben gehad. De eerste bijeenkomsten hebben inmiddels al plaats gevonden. Er kwam veel verdriet naar boven bij bezoekers, maar ze waren heel blij dat het Alzheimer Café weer open was. Ook nieuwe bezoekers wisten hun weg te vinden naar het Alzheimer Café.



Met een gerust hart naar het Alzheimer Café



Samen met vrijwilligers is er een draaiboek opgesteld, zodat Alzheimer Cafés veilig en conform de RIVM-richtlijnen open kunnen. Zo wordt er in de ruimte rekening gehouden met 1,5 meter afstand, krijgen bezoekers een vaste zitplaats en melden zij zich vooraf aan. De vrijwilligers van Alzheimer Café Heerde laten in dit filmpje zien hoe ze de RIVM maatregelen in acht nemen. En ze er alles aan doen om mensen met dementie en mantelzorgers met een gerust hart weer het Alzheimer Café te laten bezoeken.



Alzheimer Nederland: “Ook bij een eventuele tweede lockdown willen wij graag op maat, per regio, bekijken wat er nog wel kan. Dit is een belangrijk punt voor de kwaliteit van leven die wij willen verbeteren bij mensen met dementie en mantelzorgers. Cafés die nog niet open kunnen, worden aangemoedigd om alternatieve manieren te zoeken om met hun bezoekers in contact te blijven. Zoals ook is gebeurd in de periode dat de cafés gesloten moesten blijven.”



Online Alzheimer Cafés



Als alternatief voor de fysieke bijeenkomsten zijn vrijwilligers van Alzheimer Nederland uit verschillende regio's een Online Alzheimer Café gestart. Om zo mensen met dementie en mantelzorgers te blijven ondersteunen, 40 van de 240 cafés zijn online gegaan. Deze Online Alzheimer Cafés zijn hier te bekijken. Ook zijn er door vrijwilligers andere initiatieven ontplooid om contact te houden met hun bezoekers. Variërend van (digitale) kaartjes, nieuwsbrieven of andere attenties, tot belrondes en telefonische spreekuren.



Alzheimer Cafés



Een Alzheimer Café, Trefpunt of Theehuis is dé plek om lotgenoten te ontmoeten. Tijdens de informele bijeenkomsten krijgen mensen die met dementie te maken hebben informatie en kunnen zij ideeën en ervaringen uitwisselen. Een Alzheimer Café biedt gezelligheid, muziek (soms live) en verrassende ontmoetingen binnen een veilige omgeving.



AlzheimerTelefoon



Wil je graag iemand persoonlijk spreken over leven met dementie, bel dan de AlzheimerTelefoon: 0800 - 5088. De Alzheimertelefoon is gratis en dagelijks bereikbaar tussen 9.00 - 23.00 uur.