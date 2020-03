Waarom rescue teams inhuren?

Werkt u in een organisatie waarin werkzaamheden worden uitgevoerd in besloten ruimtes? Dan kan het risico op zuurstoftekort, explosies of de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen groot zijn. Bijvoorbeeld als u werkt in een petrochemische organisatie, bij een chemisch bedrijf of bij olieraffinaderij. Het is dan voor uw eigen veiligheid en voor de veiligheid van andere werknemers aan te raden om een emergency rescue team (ERT) paraat te hebben.



Wat zijn emergency rescue teams?

Emergency rescue teams zijn teams van vakkundige mensen die getraind zijn om bij calamiteiten snel te kunnen handelen en medewerkers uit besloten ruimtes veilig te kunnen evacueren. Daarnaast kunnen ze eerste hulp verlenen toedienen en onderhouden ze het contact met hulpdiensten zoals de politie, brandweer of het ambulancepersoneel. Het team bestaat altijd uit tenminste drie mensen die training hebben gehad in het uitvoeren van reddingen in besloten ruimtes en reddingen op hoogte. Zij staan altijd paraat om in actie te komen als er werkzaamheden in risicovolle gebieden worden uitgevoerd. Het stand-by hebben van emergency rescue teams is niet verplicht, maar is zeker aan te raden. Met de hulp en het aquadate optreden van emergency rescue teams kunnen grote of zelfs dodelijke ongelukken voorkomen worden.



Wanneer is een ERT nodig?

Heeft u een organisatie waar werkzaamheden in besloten ruimtes worden uitgevoerd? Dan is het mogelijk dat er een calamiteit voordoen, bijvoorbeeld een kleine brand die uitbreekt, gevaarlijke stoffen die vrijkomen of een explosie. Vindt er een calamiteit plaats, dan kan dat grote gevolgen hebben voor de werknemers die in de besloten ruimte aan het werk zijn of in de buurt daarvan werkzaamheden uitvoeren. Het is dan nodig dat er door ervaren personeel snel gehandeld en geschakeld kan worden. De leden van het emergency rescue team zijn hiervoor getraind en kunnen in zo’n situatie het beste worden ingezet.



Veiligheid boven alles

Werken in een industriële omgeving kan gevaarlijk zijn en veilig werken is dan ook een belangrijk thema binnen deze organisaties. In de meeste organisaties is het motto dat elke werknemers avonds weer veilig thuis kan komen. Veiligheid gaat dan ook boven alles. En dat motto wordt gedragen door de leden van ERT. Zo kunt u er van op aan dat de leden van emergency rescue teams beschikken over de vereiste certificaten zoals een BHV diploma en ze weten hoe ze eerste hulp kunnen toedienen. Daarnaast hebben ze de juiste kunde en expertise om een gevaarlijk situatie te herkennen en in te grijpen. Zo zijn de leden van het team goed op elkaar ingespeeld en trainen ze hun werkwijze regelmatig in oefenruimtes. Ook volgen ze op regelmatige basis opleidingen en trainingen om hun kennis en kunde up-to-date te houden. Op die manier kunt u er zeker van zijn dat als u emergency rescue teams inschakelt dat er snel en verstandig wordt gehandeld in een risico situatie. Zo bouwt het emergency rescue teams alles op om direct een besloten ruimte veilig te kunnen betreden en uw medewerkers eruit te kunnen halen. Buiten blijft altijd 1 lid van het emergency rescue team staan om het overzicht te bewaren, het contact met de hupdiensten te onderhouden en medewerkers vanuit besloten ruimtes naar buiten helpen te dragen.



Emergency rescue teams inhuren?

Emergency rescue teams paraat hebben is dus een veilige en verstandige oplossing als u werkt bij een bedrijf of organisatie waar werkzaamheden in besloten ruimste worden uitgevoerd. Wilt u ook een ERT inhuren? Kijk dan op onze website voor meer informatie en de mogelijkheden. Op die manier kunt u als bedrijf of organisatie ook het motto ‘iedereen avonds weer veilig thuis’ kracht bij zetten.