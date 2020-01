Wereldfestival viert 100ste geboortedag Sun Myung Moon in Zuid Korea

Wereldbijeenkomst met internationale hoogwaardigheidsbekleders, toekenning vredesprijs en groots opgezette festivalweek in Zuid Korea met als thema: Interdependence, Mutual Prosperity, Universal Values – Peace on the Korean Peninsula.



Op 6 februari 2020 wordt in Gapyeong, Zuid-Korea, de 100ste verjaardag gevierd van de geboorte van dr. Sun Myung Moon, oprichter van de Unification Movement. Tijdens een groots opgezet congres, annex festival, worden duizenden hoogwaardigheidsbekleders uit de hele wereld verwacht.



Dr. Moon’s weduwe Hak-ja Han Moon, als ‘Mother of Peace’ aangeduid door zowel volgelingen als een groeiend aantal religieuze leiders wereldwijd, wordt op deze dag 77 jaar. Zij nam de leiding van de beweging op zich na de dood van haar echtgenoot in 2012. Tegelijkertijd wordt de 60ste verjaardag van hun beider huwelijk gevierd.



Mevrouw Moon nam het initiatief tot een groots opgezette, veelzijdige festivalweek met o.a. een wetenschappelijk congres, culturele voorstellingen en een internationale conferentie. Talloze staatshoofden, regeringsleiders en internationale religieuze leiders zullen de top, die plaatsvindt op 3 en 4 februari 2020 in het ‘Kintex International Exhibition Centre’, net buiten Seoul, bijwonen.



Ban Ki Moon ontvangt vredesprijs

Een van de hoogtepunten van het zesdaagse programma is het uitreiken van de ‘Sunhak Peace Prize’ op 5 februari aan Macky Sall, president van Senegal. Ook Munib A. Younan, Arabisch-Israëlische emeritus bisschop van de evangelisch lutherse kerk in Jordanië en het Heilige Land, en pionier op het gebied van interreligieuze samenwerking, zal de prijs ontvangen. De hoogste onderscheiding, de ‘Founders Award‘, gaat echter naar dr. Ban Ki-moon, secretaris-generaal van de VN in de periode 2007 tot 2016.



Huwelijksceremonie

Als onderdeel van de festivalweek zal een groots opgezette huwelijksceremonie voor duizenden echtparen worden gehouden, in de indoor arena van het ‘World Peace Center’ in Gapyeong op 7 februari.



Over dr. Sun Myung Moon:

Sun Myung Moon werd in 1920 geboren in wat nu Noord-Korea is. Hij overleefde op wonderbaarlijke wijze twee en een half jaar in een Noord-Koreaans vernietigingskamp. Tijdens de Koreaanse oorlog kwam hij als vluchteling naar Zuid-Korea, waar hij binnen enkele jaren de Unification Movement opbouwde die nu in bijna alle landen van de wereld actief is als pleitbezorger van universele verbroedering en verzoening.



In de laatste 20 jaar van zijn leven richtte hij meerdere vredesorganisaties op, waaronder de ‘Family Federation for World Peace and Unification’ en de ‘Universal Peace Federation’ (UPF). Beide organisaties beschouwen de familie, bedoeld als school van liefde, als de basis voor het creëren van vrede in de wereld. Liefdevolle en stabiele gezinnen en gemeenschappen creëren harmonieuze en vreedzame samenlevingen en naties.



Citaat Sun Myung Moon:

‘Onze verantwoordelijkheid is het creëren van wereldvrede. De basis voor wereldvrede moet goed zijn, en deze wordt gelegd in het gezin. Harmonie, vrede en geluk in de familie begint met een relatie met de schepper, onze hemelse vader en moeder. De sleutel tot wereldvrede is dus het herstellen van de relatie tussen de schepper en elke familie’.



Meer informatie over al deze evenementen op: https://www.worldsummit.or.kr/index.php