KiesZon en ZON geven energie aan grootste vastgoedbeurs van Nederland

Begin juni brengen ZON en KiesZon energie besparen en opwekken naar vastgoedbeurs PROVADA in de RAI in Amsterdam. Het driedaagse evenement is voor beide partijen het perfecte moment hun boodschap over het verduurzamen van vastgoed te delen. ZON doet dat door bezoekers te informeren over gasvrij verwarmen en KiesZon door bezoekers bewust te maken van de vele mogelijkheden m.b.t. energie opwekken met zonnepanelen.



Duurzame samenwerking



KiesZon en ZON nemen in de Holland hal standplaats 12.57 in en zullen zal daar, als specialisten in het aanbieden van concrete duurzame oplossingen, bezoekers van PROVADA voorzien van informatie (en advies) gericht op zelf duurzame energie opwekken en energie besparen. Daarmee is locatie 12.57 in de Holland Hal, dé plek voor bezoekers van PROVADA om alles te weten te komen over het energieneutraal maken van vastgoed.



KiesZon



KiesZon heeft een indrukwekkend portfolio opgebouwd binnen de vastgoedsector en is op het gebied van het ontwikkelen, financieren, realiseren en exploiteren van grootschalige zonnestroomprojecten een koploper in de solarbranche. Dit jaar leverde het al meerdere projecten op, in totaal werden er meer dan 20.000 zonnepanelen geplaatst op vastgoed door heel Nederland.



ZON



ZON werkt al 25 jaar aan duurzaam verwarmen. Vastgoedeigenaren, ontwikkelaars en woningcorporaties staan de komende jaren voor een grote uitdaging: Nederland moet ‘van het gas af’. Een hele opgave, want nog steeds wordt 95 procent van alle woningen met gas verwarmd. ZON bedenkt, bouwt en beheert gasvrije energieoplossingen voor de collectieve woningbouw en levert een vastgoedleven lang warmte, koude en warmtapwater aan bewoners.



Gemene deler



KiesZon en ZON hebben naast duurzame missies, nog een gemene deler. De grootste duurzame energieleverancier van Nederland, Greenchoice, is aandeelhouder van ZON en KiesZon werd eind 2016 door de Rotterdamse energieleverancier overgenomen. Groene energie en duurzaamheid zitten duidelijk diep geworteld in het DNA van beide partijen.



PROVADA



PROVADA is de grootste vastgoedbeurs in Nederland. Een drie dagen durend evenement met verscheidene bijeenkomsten in fora, op themapleinen, in zalen en op stands. PROVADA is dit jaar op dinsdag 5, woensdag 6 en donderdag 7 juni van 10.00-19.00 uur.