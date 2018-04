Maximaal 30% fietseigenaren verzekert fiets

De totale omvang van de fietsenmarkt neemt sterk toe. Het aantal aangiftes van gestolen fietsen verschilt per woonplaats, maar naar schatting doet hoogstens 30% aangifte bij de politie. Verzekeraars bieden standaard dekking aan tegen schade bij diefstal, maar stellen aangifte bij de politie verplicht voordat schades kunnen worden verhaald. Dit betekent dat waarschijnlijk maximaal 30% van alle fietseigenaren zijn fiets verzekerd. Fietsen die wel worden verzekerd zijn vaak waardevoller dan de gemiddelde fiets.



Dat blijkt uit onderzoek¹ van Vergelijkdirect.com op basis van gemaakte vergelijkingen van fietsverzekeringen in combinatie met cijfers van RAI-vereniging en BOVAG uit 2017.



Omvang fietsenmarkt toegenomen



In 2017 werden volgens cijfers van RAI-vereniging en BOVAG 957.000 fietsen verkocht. Dit zijn 30.000 fietsen meer dan in 2016. Deze groei komt voornamelijk doordat het aantal verkochte E-bikes in 2017 met 9% is toegenomen tot 294.000 stuks. De totale omzet van alle verkochte rijwielen was €976 miljoen.



Diefstal mogelijk groter probleem dan geschat



Jaarlijks wordt een onbekend aantal fietsen gestolen. Er wordt geschat dat 25% tot 30% van alle fietsdiefstallen wordt aangegeven bij de politie. In het eerste halfjaar van 2017 werden volgens cijfers van Appspot de meeste aangiftes gedaan in de provincie Zuid-Holland: 10.800. In de Zuid-Hollandse steden Rotterdam en Den Haag werden de meeste aangiftes gedaan: 2.964 om 2.081. Na Zuid-Holland was Noord-Holland de provincie met de meeste aangiftes: 7.393. In het Noord-Hollandse Amsterdam waren veruit de meeste aangiftes: 4.083. Nog een opmerkelijk feit is dat in de stad Groningen ruim 83,6% van alle aangiftes in de gehele provincie Groningen plaatsvond: 1.200 om 1.435.



Fietsverzekeringsvergelijker Vergelijkdirect.com verwacht dat gedupeerden van fietsendiefstal in veel gevallen niet verzekerd zijn. Huub in den Bosch, marktonderzoeker bij Vergelijkdirect.com, ligt zijn onderzoek verder toe. “Om schade te verhalen van een gestolen fiets dient aangifte te worden gedaan bij de politie. Omdat volgens schattingen hooguit 30% wordt aangegeven bij de politie, zouden we kunnen concluderen dat ook hooguit 30% de schade kan verhalen op zijn fietsverzekering. Omdat schade bij diefstal bij alle fietsverzekeringen wordt vergoed kunnen we ook concluderen dat een nog lager percentage is verzekerd tegen andere schades”.



Verzekerde fietsen zijn duurder dan de gemiddelde verkoopprijs



In februari 2018 hebben 4.784 consumenten fietsverzekeringen vergeleken bij Vergelijkdirect.com. De fietsen waarvan een premie is berekend, laten een hogere waarde zien dan de gemiddelde verkoopprijs van een fiets. Namelijk: €1.019,85. Per categorie wordt een nog grotere afwijking zichtbaar.



Alleen de gewone stadsfiets waarvoor een verzekeringspremie is afgegeven, laat een lagere waarde zien. Voor de hand liggend is te concluderen dat fietsen met een hogere waarde vaker worden verzekerd. Bij diefstal zal ook vaker aangifte worden gedaan.



Van 2.753 E-bikes werden in februari 2018 verzekeringspremies afgegeven. De E-bike wordt op ruime afstand gevolgd door de gewone stadsfiets waarvan 1.654 keer een verzekeringspremie is afgegeven. Opvallend is ook de ligfiets die gemiddeld met een waarde van €4.500,- verzekerd wordt.



Verzekeraars breiden dekking fietsverzekering uit



Waar tot voor kort enkel schade door diefstal en ongelukken door fietsverzekeraars werd gedekt, is er een trend zichtbaar in de uitbreiding van extra dekkingen van fietsverzekeringen. Het is nu mogelijk om een fietsverzekering aan te vullen met een dekking voor schade aan accessoires, pechhulp, vervangend vervoer en zelfs schadeherstel. De 4.784 premieberekeningen in februari 2018 bij Vergelijkdirect.com laten zien dat de consument in 54% van de berekeningen kiest voor een aanvullende dekking.



