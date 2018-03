‘Risico op een chaotische Brexit blijft levensgroot’

‘Het risico op een chaotische Brexit in 2021 of zelfs nog volgend jaar blijft levensgroot en we moeten oppassen dat ondernemers zich niet in slaap laten sussen.’ Die boodschap geeft Hans de Boer vanmiddag af op een door de NBCC, VNO-NCW, MKB-Nederland en Buitenlandse Zaken georganiseerde bijeenkomst met meer dan 500 ondernemers exact één jaar voor de Brexit een feit wordt.



Twee problemen doemen op!



‘Ik ben erg blij met het mogelijke overgangsakkoord waarover vorige week afspraken zijn gemaakt. Dat zorgt er voor dat in ieder geval tot eind 2020 alles voor ondernemers bij het oude blijft. Zo’n overgangsperiode is precies waar we voor geknokt hebben met onze Europese collega’s.’



Toch wijst De Boer op twee dreigende problemen. ‘Zo is de voorbereidingstijd tot eind 2020 eigenlijk te kort voor veel ondernemers. Om de zaakjes op orde te krijgen hebben ondernemers dan minimaal eind 2019 al zekerheid nodig over de definitieve handelsafspraken. Dat zie ik niet gebeuren gelet op de grote interne spanningen in het VK. Ook is in zo’n korte tijd nog nooit een compleet nieuwe handelsrelatie opgetuigd.’ Daarnaast is er volgens de VNO-NCW voorzitter nog steeds een levensgroot gevaar dat alle afspraken -inclusief de belangrijke overgangsperiode- sneuvelen, omdat in het huidige Britse politieke systeem de economische en politieke rationaliteit volledig botsen. ‘Een rondgang de afgelopen dagen door het VK en doorlopende contacten met het Britse bedrijfsleven stemmen mij nog allerminst positief. En eigenlijk moet er sowieso een overgangsakkoord komen ongeacht of het lukt al afspraken te maken over de toekomst.’



Nederland als dé gateway naar het VK



De Nederlandse douane moet met het VK in overleg hoe wij in ieder geval onze Nederlandse logistieke- en douanekennis komende tijd maximaal in dienst kunnen stellen van een zo soepel mogelijk handelsverkeer na 2020. ‘Frictionless trade moet het uitgangspunt zijn. Ferries moeten dan niet hoeven wachten op vrachtwagens en files in de Rotterdamse havens moeten we vermijden met slimme oplossingen. ‘Zo blijft Nederland niet alleen de gateway naar de EU, maar ook naar het VK.’



Alle hulp in stelling brengen



De Boer: “Het VK heeft zichzelf en de EU in een lastig parket gebracht. Binnen de EU-27 kan juist Nederland nu een constructieve rol spelen gelet op de sterke verbondenheid met het VK en de EU. Daarnaast roep ik alle ondernemers op goed te kijken hoe Brexit je kan raken en te starten met je voorbereiding. Met www.hulpbijbrexit.nl en samen met de overheid brengen we alles in stelling om je daar bij te ondersteunen, want de gevaren zijn nog allerminst geweken. Daarom ook gaan we met een campagne (Hulp bij Brexit on tour) langs de verschillende regio’s komende maanden.”