Een professionele brandwacht huren

Een betrouwbare en deskundige professionele brandwacht huren is van levensbelang bij grote evenementen, bouwwerkzaamheden of in bedrijven waar risicovolle werkzaamheden plaatsvinden die hitte veroorzaken. Bij uitval of reparatie van een brandmeld- of blusinstallatie of onderbezetting van de BHV is een professionele brandwacht ook noodzakelijk. Vaak ook wordt u door instanties of uw verzekering verplicht een brandwacht in te zetten. De rijksgediplomeerde brandwachten van Brandwacht Huren B.V. onderscheiden zich door hun verantwoordelijke en servicegerichte opstelling, heldere communicatie en flexibiliteit. De interne opleiding BWH Academy zorgt dat de professionele brandwachten VCA-gecertificeerd zijn en hun kennis up-to-date is. Met hun eigen innovatieve software, zoals de speciale app, bieden ze optimale efficiëntie zodat ze zo snel mogelijk op locatie zijn en iedereen na afloop veilig naar huis gaat.



Wat doen de professionele brandwachten allemaal?

Een brandwacht huren doet u om op locatie preventieve zorg te regelen voor medewerkers. Scherp toezicht op het naleven van veiligheidsvoorschriften en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen staat voorop. Denk ook aan controle op de vereiste brandapparatuur en een oogje in het zeil houden tijdens het onderhoud hiervan. Het kunnen toepassen van EHBO-technieken zoals beademing en BHV (bedrijfshulpverlening) hoort bij het werk net als het organiseren van ontruimingen. Veel van de professionele brandwachten werken daarnaast ook bij de (vrijwillige) brandweer en zijn in staat een beginnende brand te bestrijden met kleine blusmiddelen. Zij heten ook wel repressieve brandwachten. Het is belangrijk om op locatie een rustige en vriendelijke sfeer te creëren voor continuïteit van de bedrijfsprocessen. Daarom zijn professionele brandwachten ook getraind als gastheren in veiligheid en geven ze waar nodig deskundige adviezen.



Speciaal gekwalificeerde brandwachten

Een speciaal gecertificeerde brandwacht huren gebeurt vaak bij bedrijven in de zware industrie, de maritieme sector en de petrochemie. Deze veiligheidskundige inventariseert de aanwezige risico’s en biedt oplossingen om de werkomgeving veilig te maken. Hierbij hoort kennis van het maken van risicoanalyses, van gasmeting en van adembeschermende apparatuur. De BWH Academy zorgt voor gecertificeerde brandwachten op dit gebied. De speciale opleiding voor buitenwacht, ook wel mangatwacht genoemd, is bedoeld voor de veiligheid tijdens werkzaamheden in besloten, niet geventileerde ruimtes met slechts één uitgang, zoals tanks. Verder houden deze industriële brandwachten overzicht bij de uitvoering van shutdowns (tijdelijke bedrijfsstops) en turnarounds (herstructurering) van bedrijfsinstallaties en kunnen ze in noodsituaties snel en effectief handelen. Tenslotte zijn ze deskundig in operaties op grote hoogte en in de diepte. Het is belangrijk dat er altijd drie mangatwachten tegelijk aanwezig zijn.



Waarom bij een brandwacht huren?

Welke brandwacht u nodig heeft hangt af van het mogelijke gevaar en de eisen van hogerhand. Brandwacht Huren B.V. levert professionele diensten in heel Nederland. Omdat ze beschikken over een uitgebreide database met inzetbare rijksgediplomeerde brandwachten en buitenwachten zijn ze binnen twee uur aanwezig op uw locatie. Via de Brandwacht Huren app die u kunt downloaden is de organisatie en controle hierop nog eenvoudiger en efficiënter. Op de website ziet u alle diensten en mogelijkheden. Zij kunnen bijvoorbeeld ook binnen uw bedrijf ter plekke een training geven voor medewerkers op het gebied van brandpreventie en beveiliging