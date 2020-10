Dunkin’ Opent eerste Mobile Drive Thru in de wereld

Wereldprimeur in samenwerking met Roompot Vakantiepark Schaijk- Restaurant Charlie



Dunkin’ trekt naar Schaijk. Vanaf zaterdag 10 oktober om 08.00 uur kunnen de Coffee- en donutliefhebbers er terecht voor heerlijke Coffee en Donuts. ’s Werelds meest toonaangevende coffee and baked goods merk Dunkin opent op het buitenterrein van Roompot Vakantiepark Schaijk en Restaurant Charlie aan de Hermanusweg 4 te Schaijk een Drive thru en pop-up store.



“Na vestigingen door bijna heel het land, kunnen nu ook mensen in de omgeving Nijmegen tot aan Den Bosch eindelijk genieten van onze heerlijke koffie en donuts. We zijn blij met onze samenwerking met ondernemer Charles Veerkamp, verantwoordelijk voor deze locatie in Schaijk, en al helemaal met de wereldprimeur van de Dunkin’ Drive”, aldus Nabil Besali, master franchisenemer van Dunkin’ in Nederland.



De eerste Mobile Drive en pop-up store zal op het buitenterrein van het vakantiepark en naast het restaurant openen.



Middels het scannen van de QR-code kan men van uit de auto bestellen en betalen, om vervolgens de bestelling op te halen bij de Drive, die in functie van COVID-19 is bedacht en zo de veiligheid van gasten bewaakt. Gasten kunnen ook gewoon de auto parkeren en hun bestelling plaatsen in de pop-up store, waar men met lijnen de veilige afstand van 1,5 meter aangeeft. In beide gevallen hebben de klanten keuze uit 28 soorten donuts en andere dagverse producten.



Openingsactie

Om de opening van de drive te vieren vinden er meerdere openingsacties plaats. Elke klant die de Dunkinnl’ app downloadt, kan genieten van een gratis drankje en ontvangt meerdere kortingsvouchers.



Verder krijgen de eerste 25 klanten van de drive een gratis doos donuts bij aankoop van een doos, en krijgt iedereen die in de pop up store een doos van 12 donuts koopt een doos van 6 cadeau tussen 12 & 13 uur.



Covid-19 maakt creatief

Het initiatief is ontstaan nadat de nieuwe maatregelen op maandag 28 september werden aangekondigd en de horeca moest terug schalen naar 30 gasten per ruimten. Op dit moment nam Veerkamp contact op met Dunkin om deze samenwerking op te starten. Veerkamp: “Ik ben enorm blij met deze unieke samenwerking en het enthousiasme van Dunkin n.a.v. mijn verzoek”



Over Dunkin’

Dunkin’ (voormalig Dunkin’ Donuts), opgericht in 1950, is een van ’s werelds toonaangevende coffee and baked goods merken. De onderneming telt meer dan 12.200 winkels in 45 landen wereldwijd. Europa telt 240 Dunkin’ Donuts winkels die zijn gevestigd in Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Georgië, Belgie, Luxemburg, Rusland, Spanje, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland: https://www.dunkindonuts.nl.



Het hoofdkantoor van Dunkin’ is gevestigd in Canton, Massachusetts, Verenigde Staten. Dunkin’ Donuts maakt onderdeel uit van Dunkin’ Brand Group Inc. (Nasdaq: DNKN) family of companies.



*Zie de actievoorwaarden op https://www.dunkindonuts.nl