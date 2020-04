Actie van het Westfries Museum: #gekniptvooronzehelden

Het zijn moeilijke tijden, maar er gebeuren gelukkig ook hartverwarmende dingen. Terwijl het coronavirus om zich heen grijpt, zijn talloze professionals en vrijwilligers dagelijks in de weer om ons land draaiende te houden en naar anderen om te kijken. Speciaal voor hen startte het Westfries Museum in Hoorn de actie ‘Geknipt voor onze helden’. Daarmee kunnen mensen thuis heel persoonlijk hun eigen helden bedanken en dat aan de wereld laten weten. Voor de ramen in Hoorn en op social media verschijnen steeds meer witte duiven, het symbool van hoop en troost. Gaat de rest van Nederland volgen?



Een witte duif staat voor de adem, de levensgeest en van zorg hebben voor elkaar. Maar de witte duif staat ook voor liefde en hoop. En dat is wat we hard nodig hebben in deze onzekere tijd. Daarom riep het Westfries Museum in Hoorn op om een witte duif uit te knippen en deze duidelijk zichtbaar voor het raam te hangen – dit in het kader van hun tentoonstelling ‘Janssens en Koerten | Geknipt voor de kunst’ die door de coronacrisis momenteel niet te bezoeken is. Het knippen van de duif is een vederlicht gebaar waarmee men iedereen die voor een ander in touw is een hart onder de riem steekt. Maar het kan ook een bedankje voor iemand in het bijzonder zijn. Ook nu kan iedereen die dat wil een duif op social media zetten en zo een persoonlijke held bedanken op wereldse wijze!



Meedoen?



Ga naar de website van het Westfries Museum: www.wfm.nl. Daar zijn knipvoorbeelden te vinden met online instructies van knipkunstenaar Eline Janssens. Uiteraard kan men zelf ook een duif ontwerpen, de voorbeelden zijn bedoeld om te inspireren. Knip hem uit, versier hem of schrijf erop voor wie deze duif bestemd is. Hang hem duidelijk zichtbaar voor het raam en plaats hiervan een foto op social media. Gebruik daarbij #gekniptvooronzehelden. Vertel er vooral bij voor welke held deze duif geknipt is en waarvoor je hem of haar persoonlijk wilt bedanken. Tag waar mogelijk de persoon in kwestie, zodat diegene het gebaar opmerkt. Zo bedanken we onze helden op een heel persoonlijke manier.



WFMuseum Online



De deuren van het Westfries Museum zijn noodgedwongen gesloten, maar toch kan iedereen genieten van alle schatten en verhalen die er huizen. Het museum van de Gouden Eeuw biedt namelijk een inspirerende online programmering op haar website en Facebookpagina. Onder de naam WF-Museum Online zijn daar onder meer vlogs, podcasts, online workshops en educatieve video’s te vinden. Alle online programma’s zijn te bekijken via de website van het museum (www.wfm.nl) en de Facebookpagina (www.facebook.com/westfriesmuseum).