Unieke Olympische fakkel onder de hamer

Verwachte opbrengst 100.000 euro



Liefhebbers van de Olympische spelen kunnen deze week hun hart ophalen bij online veilingwebsite Catawiki. Daar wordt tijdens een speciale Olympische Spelen veiling namelijk één van de meest waardevolle en bijzondere Olympische memorabilia ter wereld aangeboden. Het gaat om de fakkel die voor de Olympische winterspelen van Turijn (Italië) in 2006 is gebruikt en onderweg o.a. naar de top van de op 5 na hoogste berg van de wereld (de Makalu-berg van 8.450 meter) is gebracht. Wat de fakkel echter zo speciaal maakt is dat deze tijdens zijn reis onverwacht werd gesigneerd door niemand minder dan de Dalai Lama. De spiritueel leider van het Tibetaanse boeddhisme signeerde de fakkel toen de Olympische expeditie door de Indiaanse stad Dharamsala trok, waar de Daila Lama in ballingschap leeft. Naast een handtekening plaatste de Dalai lama ook een vredesboodschap op de fakkel; 'Ik bid dat alle levende wezens in geluk leven'. Volgens Catawiki gaat het om een uniek object met een boodschap die de Olympische gedachte onderstreept. Wie de fakkel wil kopen zal echter diep in de buidel moeten tasten. De verwachting is dat de opbrengst voor de fakkel tot 100.000 euro kan oplopen. Een deel van de opbrengst zal gaan naar Tibetaanse vluchtelingskinderen.



Olympisch luciferdoosje



Naast de fakkel verwachten de experts van Catawiki tijdens de veiling ook veel belangstelling voor een bijzonder luciferdoosje van de Olympische Spelen uit 1956 in Australië. Het luciferdoosje was namelijk een cadeau aan de enige Nederlandse deelnemer van deze Olympische spelen, de dressuurruiter Alexei Pantchoulidzew. Vanwege de strenge Australische quarantaineregels voor dieren vonden de paardensport onderdelen van deze Olympische spelen namelijk al 5 maanden eerder plaats in Zweden. Daar kregen alle deelnemers dit luciferdoosje als herinnering. In de maanden daarna besloot Nederland echter om de Olympische spelen in Australië te boycotten vanwege de inval van de Sovjet-Unie in Hongarije. Hierdoor bleef Alexei de enige Nederlandse deelnemer van deze Olympische Spelen en dat maakt dit luciferdoosje uniek.



De Olympische Spelen veiling is inmiddels al gestart en is te bezoeken via: www.catawiki.nl/olympischespelen