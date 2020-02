Digidentity verlaagt prijs voor eHerkenning 3 naar laagste in markt.

Digidentity verlaagt op dinsdag 18 februari om 12:00 uur de prijs voor haar eHerkenningsdiensten, direct gerelateerd aan de Belastingdienst, naar het laagste niveau in de markt. Het wordt daarmee voor alle ondernemers in Nederland mogelijk om al voor 20 euro per jaar aangifte te doen bij de Belastingdienst (bij een drie jarig contract). Voor ondernemers zijn deze kosten aftrekbaar en daarmee komt de daadwerkelijke prijs voor nagenoeg iedereen nog lager uit.



De afgelopen 12 jaar heeft Digidentity hard gewerkt om de meest innovatieve aanbieder van digitale identiteiten te zijn en blijven in de Nederlandse markt en ver daarbuiten. Er is enorm geïnvesteerd om de eHerkenningsdiensten volledig gedigitaliseerd aan te kunnen bieden zonder een print – post – wachttijd. Digidentity is de enige partij die de Nederlandse ondernemers binnen enkele uren dat laat doen waarvoor het middel bedoeld is. Veilig inloggen bij de Belastingdienst en aangifte doen, tegen de laagste kosten in de markt.



Juist nu de groep ondernemers en ZZP’ers sterker gegroeid is dan ooit vindt Digidentity het belangrijk om iedereen een veilig, betrouwbaar en betaalbaar alternatief te bieden in de markt. Dit past ook volledig bij de missie van Digidentity om binnen afzienbare tijd ieder individu, zakelijk of privé, zo veilig en betrouwbaar mogelijk om laten gaan met haar/zijn online identiteit tegen een faire prijs.



Quote Marcel Wendt, CEO Digidentity:



“Vandaag zetten wij, sinds de oprichting van Digidentity 12 jaar geleden, onze grootste stap voorwaarts om iedereen te gaan voorzien van een veilig, betrouwbaar en betaalbaar identiteitsmiddel. Jouw identiteit, en de data die daarmee verbonden is, moet van jou zijn en blijven.”



De grootste groep ondernemers zal met dit type middel (eHerkenning niveau 3 met alle Belastingdienst machtigingen) uit de voeten kunnen en belastingaangifte kunnen doen binnen uren (niet dagen of weken) na het starten van een eHerkenning 3 aanvraag.



Conclusie



Digidentity zet zich in voor het beschermen van de identiteiten van personen en hun digitale leven met verschillende producten zoals eHerkenning, eSGN en bijvoorbeeld SSL / SBR certificaten voor de zakelijke markt. Deze prijsverlaging bewijst dat onze missie voorop staat. Met het eHerkenning 3 product voor de Belastingdienst van Digidentity kunnen ondernemers, en waar gewenst een medewerker, de belastingaangifte doen tegen zeer lage kosten. Met de voordelen van het veiige en betrouwbare eHerkenning niveau 3 middel