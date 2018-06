Onderzoek: ingeklemd tussen zorg voor kinderen en ouders

· 51% verdeelt nalatenschap evenredig over kinderen en stiefkinderen



· 33% heeft testament opgesteld



· 25% heeft ‘uitsluitingsclausule’ laten opnemen



· 73% geeft vorm van financiële steun aan volwassen kinderen



· 25% geeft nu al (mantel)zorg aan (schoon)ouders



· 20% maakt zich zorgen om toekomstige verdeling erfenis (schoon)ouders



Onderzoek Van Lanschot naar ‘de sandwichgeneratie’



Ingeklemd tussen zorg voor kinderen en ouders



De ‘sandwichgeneratie’: mensen tussen de 40 en 60 jaar, ingeklemd tussen kinderen én ouders die beiden zorg nodig hebben. Van Lanschot onderzocht hoe deze generatie tegen zaken aankijkt als testament, erfenis en financiële ondersteuning. ‘Het geeft echt rust voor jou en je dierbaren als je nalatenschap helder en goed is geregeld.’



Sybelle Gielisse, regiodirecteur Noordoost-Nederland bij Van Lanschot, heeft veel klanten uit deze sandwichgeneratie. Veel van de onderwerpen uit het onderzoek komt ze ook in haar dagelijkse praktijk tegen. Gielisse: ‘Denk bijvoorbeeld aan samengestelde gezinnen: hoe verdeel je de nalatenschap in goede harmonie over je eigen kinderen en je stiefkinderen?’ Ongeveer de helft van de ondervraagden (51%) is van plan bij de verdeling van het vermogen straks een gelijk deel na te laten aan de kinderen en de stiefkinderen. Een kwart van de ondervraagden heeft wel een zogeheten ‘uitsluitingsclausule’ in het testament laten opnemen. Bijvoorbeeld om al dan niet toekomstige partners van kinderen uit te sluiten of om te voorkomen dat de eigen ex-partner via de kinderen over de erfenis kan beschikken.



Testament is goed voor iedereen



Van de klanten van Van Lanschot met een vermogen van 750.000 euro of meer, heeft 86% inmiddels een testament, landelijk is dat percentage een stuk lager, slechts 33%. Gielisse: ‘Mijn advies is: zorg dat je een testament hebt en bespreek de inhoud het liefst ook met de familie. Of je nou weinig of veel hebt om na te laten, het geeft rust voor iedereen als je nalatenschap helder en goed is geregeld. Daarnaast is het belangrijk om je testament iedere vijf jaar samen met een adviseur te checken op veranderingen in de persoonlijke omstandigheden of gewijzigde wetgeving.’



Steun én zelfstandigheid belangrijk!



De sandwichgeneratie heeft wat kinderen betreft, ook te maken met financiële zorg van nu. Bijna 73% biedt een vorm van financiële ondersteuning aan hun volwassen kinderen. Studie, huisraad, auto en vakantie zijn uitgaven waarin ouders vooral bijspringen. En vaak wordt door ouders met meer vermogen ook een handje geholpen in de financiering van een koophuis (21%). Gielisse: ‘Nagenoeg alle vermogende ouders vinden naast die ondersteuning wél dat hun kinderen ook eigen geld moeten verdienen en zelf moeten sparen voor grote aankopen.’



Mantelzorg nu en straks



Van Lanschot stelde de sandwichgeneratie ook vragen over hún ouders. Vaak is hier sprake van toenemende zorg met zowel consequenties in tijd als financieel. Een kwart van de ondervraagden heeft ouders of schoonouders die op dit moment hulp nodig hebben bij de dagelijkse dingen. 78% vindt het vanzelfsprekend te helpen. De sandwichgeneratie doet dit wel graag ‘op afstand’: van de ondervraagden is een kwart bereid hulpbehoevende ouders of schoonouders in huis te nemen.



Samen werken aan gerichte oplossing



Zo’n 62% van de ondervraagden denkt dat hun (schoon)ouders alles goed hebben vastgelegd in een testament. Maar hoe pak je het aan als je van je (schoon)ouders toch wil weten hoe zij de nalatenschap hebben geregeld? Ruim een derde van de ondervraagden vindt het lastig om daarover te praten: bezorgdheid kan verkeerd geïnterpreteerd worden. Toch heeft 37% al gesproken over testament en nalatenschap, al is dat meestal gebeurd op initiatief van de (schoon)ouders zelf. Uit het onderzoek blijkt ook dat 20% donkere ruziewolken ziet als de erfenis straks verdeeld moet worden. En maar liefst 32% verwacht zelfs dat de familiebanden zullen veranderen na het overlijden van de ouders of schoonouders. Gielisse: ‘Als klanten met dit soort zaken bij mij komen, gaan we altijd direct aan de slag. Samen met de klant komen we dankzij onze kennis en ervaring bijna altijd tot een gerichte oplossing waarmee iedereen elkaar weer recht in de ogen kan kijken. En dat is vaak een enorme opluchting voor de familie.’



Bron: Online onderzoek mei 2018 van PanelWizard/Kien in opdracht van Van Lanschot