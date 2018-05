Onderwijshackers gezocht voor de SURF Onderwijsawards

Inschrijving geopend, uitreiking tijdens de SURF Onderwijsdagen 2018



Utrecht, 24 mei 2018 – SURF vraagt het mbo-, ho- en wo-onderwijs voor het derde jaar op rij om de mensen aan te wijzen die het verschil maken in onderwijsinnovatie: de onderwijshackers. Op 6 november ontvangen de winnende onderwijshackers een SURF Onderwijsaward tijdens de SURF Onderwijsdagen 2018. Onderwijshackers zijn mensen die met behulp van ICT-oplossingen het onderwijs vernieuwen en naar een hoger plan tillen. Dit jaar zijn er vijf categorieën waarin de onderwijsawards worden uitgereikt: bestuurders, onderwijsadviseurs, ICT-specialisten, docenten én studenten.



Tot en met 29 juni 2018 kunnen mensen een ander óf zichzelf nomineren als onderwijshacker op https://www.surfonderwijsawards.nl. Op deze manier vormt zich een schat aan voorbeelden van personen en initiatieven die op creatieve en innovatieve wijze ICT en middelbaar/hoger onderwijs aan elkaar verbinden. Aan het begin van het nieuwe collegejaar kan iedereen met een instellingsaccount per categorie een stem uitbrengen op hun favoriet.



Een vakjury, bestaande uit Paul Rullmann (voorzitter van SURF), Christien Bok (SURFnet) en drie winnaars van 2017: Pieter Cornelissen, Jacco Jasperse en Felienne Hermans, bepalen de uiteindelijke winnaars. Per categorie kiezen zij de winnaar uit de shortlist van drie kandidaten met de meeste stemmen. Tijdens een feestelijk diner op de SURF Onderwijsdagen vindt de uitreiking van de SURF Onderwijsawards 2018 plaats.



Categorieën



De SURF Onderwijsawards worden uitgereikt aan onderwijshackers in de categorieën:



· Bestuurders: CvB-leden die ruimte bieden voor onderwijsinnovatie en het gebruik van ICT daarbij actief aanmoedigen



· Onderwijsadviseurs: adviseurs die vanuit onderwijskundig perspectief de brug slaan tussen onderwijs en ICT



· ICT-specialisten: professionals die vanuit de ICT-afdeling verbinding leggen met onderwijsinnovatie



· Docenten: pioniers die onderwijsinnovatie met ICT toepassen in de praktijk



· Studenten: jonge talenten die zich actief inzetten voor onderwijsinnovatie en met ICT een actieve bijdrage leveren aan hun eigen onderwijs







Groot belang



SURF reikt de Onderwijsawards jaarlijks uit vanuit de wens onderwijshackers een podium te geven en daarmee hun impact en bereik te vergroten, alsook anderen te inspireren. “De beloften van de manier waarop ICT kan bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs zijn groot. Maar de inspanningen om die beloften te kunnen inlossen zijn niet gering. Dat is alleen mogelijk wanneer betrokken individuen zich hiervoor inzetten. Of het nu gaat om studenten of bestuurders, wij geloven dat mensen het verschil daarin maken,“ aldus Erwin Bleumink, lid bestuur SURF.



Video’s van de winnaars van de voorgaande twee jaar zijn te vinden op https://www.surfonderwijsawards.nl/hall-of-fame.