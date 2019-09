3M aanwezig op de Dutch Design Week in Eindhoven

Van 19 t/m 27 oktober vindt in Eindhoven de negendaagse Dutch Design Week (DDW) plaats, het grootste designevenement van Noord-Europa. 3M is hier aanwezig om haar nieuwe serie 3M™ DI-NOC™ Glasfolies te presenteren. Deze innovatieve folies kunnen rechtstreeks op glazen oppervlakken worden aangebracht en zorgen voor verrassende effecten.



3M™ Architectural Markets biedt duizenden producten en patronen om binnen- (en buiten) oppervlakken mooi te restylen en van een nieuwe look te voorzien. Van vlak zoals glas, tot oneffen zoals een bakstenen muur of een 3D-gevormd meubelstuk (foto 1).



Door de volledig transparante lijmlaag kan de 3M™ DI-NOC™ Glasfolie rechtstreeks op glazen oppervlakken worden aangebracht, waardoor een verbazingwekkende reeks nieuwe mogelijkheden ontstaan. In combinatie met glas is de nieuwe 3M™ DI-NOC™ Glasfolieserie veelzijdig genoeg om een ruimte compleet te transformeren en te vernieuwen (foto 2).



Er zullen binnen deze DI-NOC Glasfolieserie 18 patronen worden geïntroduceerd, variërend van hout, metaal en textiel tot stenen designs, maar ook een witte en zwarte versie (foto 3). Daarnaast wordt de 3M™ FASARA™-reeks uitgebreid met een aantal nieuwe warme kleuren en tinten, waaronder geel, roze, beige en blauw. Deze nieuwe collectie biedt u een breed scala aan mogelijkheden voor het decoreren van glazen oppervlakken, waardoor de beleving en ervaring van een omgeving wordt verbeterd of om privacy te creëren (foto 4).



U vindt 3M in de Pennings Foundation Gallery, Geldropseweg 63 in Eindhoven (onderdeel van het Isola Design District), waar wij de nieuwe unieke versie van 3M™ DI-NOC™ Glasfolie en 3M™ FASARA™ Privacy folie zullen presenteren.



Foto 1 - 3M™ Fasara™ SH2CHMA, Cross Hairline mat, aangebracht op glas geeft de folie een mooi textieleffect en zorgt tevens voor privacy met behoud van licht.



Foto 2 - 3M™ DI-NOC™ DG-1528, aangebracht op de achterkant van een glazen tafel zorgt deze folie voor een speciaal effect.



Foto 3 - 3M™ DI-NOC™ Glasfolie range 18 nieuwe patronen en kleuren; van houtsoorten tot metalen-, stenen- en textielstructuren.



Foto 4 - 3M™ Fasara™ - Cloud blauw grijs, deze nieuwe gekleurde Fasara-folie zorgt voor privacy en heeft een verlooppatroon, van transparant naar grijsblauw en weer transparant.



Over 3M Commercial Solutions



3M is toonaangevend in oplossingen voor branding en reclame. Wij hebben een breed scala aan grafische oplossingen voor alle soorten toepassingen.



3M levert daarnaast ook energiebesparende verlichtingssystemen, flexibele laminaten, maar ook inkten en toners die zorgen voor een consistent, betrouwbaar en duurzaam eindresultaat. Kom meer te weten over 3M grafische producten en programma's door onze website te bezoeken:



