Stemmen voor Publieksprijs European Inventor Award 2019

· Iedereen kan online meestemmen op een van de 15 genomineerde uitvinders voor de Publieksprijs



· Drie Nederlanders genomineerd voor jaarlijkse innovatie awards van het Europees Octrooibureau (EOB)



· Online stemmen kan tot 16 juni 2019 23.59 uur via https://popular-prize.epo.org/



· De genomineerde uitvindingen bestrijken een breed spectrum, waaronder robotica, een groene oplossing voor biofouling, plastic recycling, eco-verpakkingen, oplaadbare batterijen, kunstmatige intelligentie, geneeskunde, genetica, beeldvorming, videostreaming



· De prijsuitreiking op 20 juni in Wenen is live te zien via Innovation TV en Facebook



München, 5 juni 2019: Wie gaat met de Publieksprijs naar huis voor de European Inventor Awards 2019? Iedereen kan online meestemmen op de 15 genomineerden in vijf verschillende categorieën. Onder de genomineerden zijn de Nederlandse ingenieurs Alexander van der Lely en Karel van den Berg, die een koe-vriendelijke melkrobot ontwikkelden, en de materiaalwetenschapper Rik Breur. Hij bedacht een milieuvriendelijk anti-fouling ‘tapijt’ dat aangroei van algen en zeepokken op schepen voorkomt en brandstofbesparend werkt. De winnaar van de Publieksprijs wordt op 20 juni 2019 in Wenen tijdens een feestelijke ceremonie bekendgemaakt.



Publieksprijs extra award



De European Inventor Award is een prestigieus eerbetoon aan uitvinders die met hun innovatie een buitengewone bijdrage hebben geleverd aan de samenleving. Een internationale jury van innovatiedeskundigen kiest een winnaar in elk van de vijf categorieën: Industrie, Onderzoek, niet-EOB landen, MKB en Lifetime Achievement. De Publieksprijs is een extra prijs die uitsluitend via online stemmen van het publiek wordt bepaald. Stemmen is heel eenvoudig via https://popular-prize.epo.org/ en kan tot en met 16 juni 2019. De EOB-website brengt alle finalisten en hun uitvindingen in beeld. Stemmers maken zelf ook kans op een prijs; een innovatief en duurzame airconditioner voor persoonlijk gebruik dat op een gezonde manier lucht verfrist, koelt en bevochtigt.



Finalisten uit twaalf landen



Behalve uit Nederland komen de finalisten dit jaar uit Duitsland, Frankrijk, Israel, Italië, Japan, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.



Categorie Industrie



De Nederlandse ingenieurs Alexander van der Lely en Karel van den Berg ontwikkelden een ‘koe-vriendelijke’ melkrobot die de melkgift verhoogt en een efficiëntere bedrijfsvoering mogelijk maakt. Klaus Feichtinger en Manfred Hackl (Oostenrijk) ontwikkelden machines die plastic afval omzetten in pallets waarvan nieuwe producten gemaakt kunnen worden. Antonio Corredor Molguero en Carlos Fermín Menéndez Díaz (Spanje) bedachten een mal voor betonblokken waarmee (zee)waterkeringen sneller en gemakkelijker kunnen worden gebouwd.



Categorie Midden- en Kleinbedrijf (MKB)



De uitvinding van de Nederlandse materiaalwetenschapper Rik Breur, zelfklevend antifouling tapijt voor scheepsrompen, voorkomt aangroei van zeeorganismen en is een milieuvriendelijk alternatief voor giftige verfstoffen Het bespaart dure schoonmaakoperaties en leidt tot efficiënter brandstofverbruik. Autodidact Esben Beck (Noorwegen) ontwikkelde een onderwaterrobot die beeldherkenning, kunstmatige intelligentie en laser gebruikt om luizen die een bedreiging vormen voor de zalm, onschadelijk te maken. Ingenieurs Richard Palmer en Philip Green (Verenigd Koninkrijk) ontwikkelden een nieuw, flexibel, materiaal dat uithardt zodra het met iets in aanraking komt. Voor toepassing in beschermende kleding voor onder meer sporters, motorrijders, industriearbeiders en militairen.



Categorie Onderzoek



In de categorie Onderzoek draait het dit jaar om vooruitgang in de geneeskunde. Immunoloog Jérôme Galon (Frankrijk) ontwikkelde een instrument dat het risico op terugval van kankerpatienten beoordeelt op basis van de aantallen immuuncellen die zich in de nabijheid van tumoren bevinden. Onderzoeker Matthias Mann (Duitsland) ontwikkelde technieken om eiwitten in menselijke cellen in kaart te brengen door middel van massaspectrometrie en zo ziekteverklikkers zichtbaar te maken voordat de ziekte zich daadwerkelijk manifesteert. Oncoloog Patrizia Paterlini-Bréchot (Italië) bedacht een snelle, non-invasieve en zeer gevoelige filtertechniek die tussen zo’n 50 miljard bloedcellen een enkele circulerende tumorcel kan opsporen, waardoor kanker in een vroeg stadium kan worden ontdekt.



Categorie niet-EOB-landen



Eco-ondernemers Eben Bayer en Gavin McIntyre (Verenigde Staten) produceren biologisch afbreekbare verpakkingen en andere duurzame materialen van paddenstoelen. Het ADA-systeem (Advanced Drivers Assistance System) van Amnon Shashua en zijn team (Israël) maakt wereldwijd 40 miljoen auto’s veiliger door gebruik van een single-lens camera en geavanceerde kunstmatige intelligentie die verkeersrisico’s real time detecteren en vermijden. Akira Yoshino (Japan) is de geestelijk vader van de lithium-ion batterij waarmee ontelbare apparaten in de hele wereld van energie worden voorzien.



Lifetime Achievement



Margarita Salas Falgueras (Spanje), pionier op het gebied van moleculaire genetica, vond een snelle, eenvoudige en meer betrouwbare manier om DNA-sporen te kopiëren in hoeveelheden die groot genoeg zijn om volledige genoomtests te doen. Maximilian Haider (Oostenrijk), experimenteel fysicus, verbeterde de beeldresolutie van in transmissie-elektronenmicroscopen en maakte atomaire beeldvorming mogelijk. Marta Karczewicz (Polen), wiskundig genie, software ingenieur en zeer productieve uitvinder maakte streaming mogelijk van video’s, videoconferenties en virtual en augmented reality op mobiele apparaten.