Liander verdubbelt vermogen van verdeelstation in Amsterdam-Zuid

Technici van Liander werkten in de avond van 14 januari aan een bijzondere klus in Amsterdam-Zuid. Ze plaatsten drie joekels van transformatoren op een elektriciteitsverdeelstation op het formaat postzegel. De verdubbeling aan vermogen is hier nodig, omdat de vraag naar stroom in de hoofdstad flink groeit.



Nieuwe woonwijken, de sterke opmars van elektrisch vervoer en de toename van het aantal datacenters zijn een aantal van de oorzaken voor de sterk stijgende stroomvraag in Amsterdam. De verwachting is dat de vraag in 2050 2,5 tot 5 keer groter zal zijn dan in 2020. Om aan deze vraag te kunnen voldoen investeert Liander volop in het elektriciteitsnet. De komende jaren bouwt de netbeheerder in Amsterdam minimaal 8 nieuwe elektriciteitsverdeelstations en breidt ze groot deel van de bestaande stations uit. Hiermee wordt het hoofdstedelijke net klaar gemaakt voor de toekomst.



Verdubbeling van vermogen



Sinds 2019 werkt Liander aan de uitbreiding van het elektriciteitsverdeelstation aan de Karperweg. Het station zorgt ervoor dat Amsterdam-Zuid en het noordelijke puntje van de Zuidas van stroom wordt voorzien. Om de sterk toenemende vraag naar stroom aan te kunnen wordt het vermogen van het station vergroot van 40 naar 80 megavoltampère. De nieuwe capaciteit van het station is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van ruim 50.000 huishoudens.



Kleine ruimte



Het station aan de Karperweg staat ingeklemd tussen gebouwen en is aan één kant omgeven door de Stadiongracht. In deze kleine ruimte werken technici aan de uitbreiding van het station. Dat is een flinke uitdaging en vraagt om creatieve oplossingen. Zo ook bij de plaatsing van drie grote transformatoren, die de elektrische hoogspanning omzetten naar een lagere spanning.



Sleepbaan



Omdat het stadsverkeer overdag te druk is worden de bakbeesten van transformatoren in de avond van 14 januari naar hun nieuwe woonplaats vervoerd. Vanwege de beperkte ruimte koos Liander voor een bijzondere oplossing om de transformatoren op hun plaats te krijgen. Waar ze normaliter worden gehesen, worden ze nu via een sleepbaan naar hun transformatorcellen gesleept.