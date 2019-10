Instagrammers opgelet: Verdien nu geld met het eten van Dunkin’s donuts

Dunkin’ start samenwerking met loyaliteitsapp Cirkle



Vanaf woensdag 2 oktober kunnen alle donutliefhebbers met een Instagramaccount geld verdienen met hun bezoekje aan Dunkin’. De koffie- en donutgigant start in Nederland namelijk een samenwerking met Cirkle, de gratis app waarbij consumenten tot ambassadeurs gemaakt worden op Instagram. Het principe is heel simpel: eet of drink een lekkernij bij Dunkin’, plaats er een foto van op Instagram en krijg geld op je bankrekening gestort; wel €3,- per post!



Marketing door consumenten

Cirkle staat voor marketing door consumenten. Dit houdt in dat je geen Instagramaccount met honderden tot duizenden volgers hoeft te hebben, de beste influencers zijn immers juist je zus, tante, vriendin of broer. Dunkin’ ziet de samenwerking met Cirkle als een manier om de oprechte en originele content van haar eigen klanten te belonen. Door deze nieuwe manier van marketing krijgen Dunkin’ fans de rol van positieve merkambassadeurs die content plaatsen, in plaats van de traditionele manier van influencer marketing.



Verdien geld met je Instagrampost

Om geld te verdienen met je bezoekje aan Dunkin’ moet je Instagramaccount aan de Cirkle app gekoppeld worden. Zoek vervolgens Dunkin’ tussen de merken op de Cirkle app en kies de foto die je wilt posten. De beloning die je voor de post krijgt staat in de groene icon naast het merk. Wanneer je klaar bent om te posten plaatst de Cirkle app jouw foto automatisch op Instagram. Het influencen kan nu beginnen. Wanneer de foto aan de voorwaarden voldoet en authentiek is wordt de beloning binnen 24 uur naar je rekening overgemaakt.



“Dankzij de samenwerking met Cirkle kunnen we Dunkin’ fans onze waardering voor hun loyaliteit laten blijken”, aldus Nabil Besali, CEO van Dunkin’ Nederland. Ook Don Perridon, oprichter van Cirkle, ziet een mooie samenwerking voor zich. “Sinds de komst van Dunkin’ in Nederland zijn donutfoto’s niet van Instagram weg te denken. We zijn trots dat we met deze samenwerking ook de gewone consument zonder honderden volgers tegemoet kunnen komen.”



Over Cirkle

Marketing- en loyaliteitsplatform Cirkle biedt een nieuwe manier van social media marketing waar consumenten in de rol van merkambassadeurs duiken door middel van Instagram. Hierdoor worden bereik en positieve brand awareness gecreëerd en vergroot binnen de ‘inner cirkle’ van de consument. Cirkle zorgt voor kwaliteit van bereik door middel van betrokken consumenten die het merk op een natuurlijke, oprechte manier uitdragen. Hierdoor wordt de content daadwerkelijk gezien bij mensen die elkaar kennen en vertrouwen. Cirkle is een initiatief van Don Perridon, Mick Vierdag en Bas Smit. Make friends, make money, together! En dan is de Cirkel rond. https://www.cirkle.social/user/



Over Dunkin’

Dunkin’ (voormalig Dunkin’ Donuts), opgericht in 1950, is een van ’s werelds toonaangevende coffee and baked goods merken. De onderneming telt meer dan 12.200 winkels in 45 landen wereldwijd. Europa telt 240 Dunkin’ winkels die zijn gevestigd in Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Georgië, IJsland, Luxemburg, Rusland, Spanje, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland: https://www.dunkindonuts.nl/



Het hoofdkantoor van Dunkin’ is gevestigd in Canton, Massachussets, Verenigde Staten. Dunkin’ maakt onderdeel uit van Dunkin’ Brand Group Inc. (Nasdaq: DNKN) family of companies. Voor meer informatie: https://www.dunkinbrands.com/