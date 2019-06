Weer een overname voor HYDAC B.V. in Helmond

Grote uitbreiding voor marktleider in hydraulische componenten en systemen door toevoeging van elektrische aandrijf- & besturingstechniek van Elma B.V.



Na eerdere overnames door HYDAC van HYCOM B.V. en Hydrodynamics B.V. in 2013 werd er op 5 juni 2019 getekend voor de aandelenovername van Elma B.V. in Soesterberg door Thomas Kwaks, CEO van HYDAC B.V. en de voormalig eigenaren van Elma B.V., Dick Varel en Teunis van Vulpen.



Elma B.V. is al sinds de jaren ’30 specialist op het gebied van elektrische aandrijf- & besturingstechniek. Zij bieden een breed programma aan technische producten en diensten, maatoplossingen op gebied van industriële automatisering, inspectie en onderhoud aan roterende machines, advies en levering van specialistische motion control componenten. Bij de overname hoort ook de aankoop van Elro SRL. Elma richtte zusterbedrijf Elro op in 2000. Het bedrijf is gevestigd aan de Zwarte Zee in de Roemeense plaats Constanta, de zusterstad van Rotterdam en de toegangspoort tot Oost-Europa. Elro specialiseert zich in assemblage van besturingspanelen.



Bij het bepalen van de lange termijnvisie voor Elma was de belangrijkste afweging het garanderen van de continuïteit en de mogelijkheden om door te groeien zoals zij dat de afgelopen jaren hebben gedaan. Het vinden van een strategische partner die paste bij de bestaande visie was een voorwaarde voor de voorgenomen groei. In HYDAC hebben zij een waardevolle partner gevonden.



HYDAC B.V. met meer dan 200 medewerkers en dochter van het Duitse familiebedrijf HYDAC GmbH, is in Nederland al ruim 25 jaar een toonaangevende specialist in complete hydraulische systemen en componenten voor de offshore-, bagger-, luchtvaart-, mobiele, civiele, olie/gas- en industrie markt. De uitbreiding met elektrische aandrijvingen en besturingen maakt HYDAC nog sterker als totaalleverancier in de aandrijftechniek. Van engineering, simulatie en productie tot in bedrijfname en wereldwijde service. De overname was voor HYDAC een logische keuze om grote stappen te kunnen maken naar de toekomst.



Elma en HYDAC bedienen voor een groot deel dezelfde klanten en waar HYDAC eerder de elektrotechniek moest uitbesteden kunnen zij dat nu in eigen beheer uitvoeren en aanbieden. Het personeelsbestand zal voor HYDAC nu naar zo’n 300 mensen worden uitgebreid. Voormalig eigenaren Van Vulpen en Varel blijven aan als directeuren van de nieuwe HYDAC-vestiging. De bedrijfsvoering zal blijven geschieden onder de huidige namen Elma en Elro echter verrijkt met de HYDAC-uitstraling, visie en unieke klantfocus.



Beide bedrijven zijn verheugd met de overname en de mogelijkheden die het gaat bieden. Door de uitbreiding zal HYDAC een nog belangrijkere positie in de totale aandrijftechniek gaan spelen en haar klanten een nog completer pakket kunnen aanbieden.