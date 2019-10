Domino’s Pizza bezorgt licht op donkere dagen

Gorinchem, 24 oktober 2019 - Het is de donkerste tijd van het jaar. De dagen worden korter en het is vaak slecht weer. Met de donkere dagen, neemt ook de kans op ongelukken en overvallen op maaltijdbezorgers toe. Ook zijn er veel plekken op straat die in het donker onveilig aanvoelen. Domino’s Pizza Nederland wil hun pizzabezorgers én andere weggebruikers beschermen en start een campagne voor meer licht in de duisternis. Vanaf zaterdagnacht 27 oktober om 3.00 uur- het begin van de officiële wintertijd - kan iedereen via https://www.dominos.nl/lichtpunten een lichtpunt aanvragen. De eerste lichtpunten zijn inmiddels bezorgd in de gemeente Voorschoten.



Pop-up lantaarnpalen



Steegjes, pleintjes achteraf, weggetjes met veel struiken, rotondes en andere plaatsen zonder goede verlichting. In de wintermaanden neemt het aantal ongelukken met en overvallen op bezorgers toe. De bezorgers van Domino’s komen regelmatig op dit soort plekken om hun bestelling af te leveren. Hun veiligheid is voor het bedrijf enorm belangrijk.Tijdens de donkere wintermaanden gaat Domino’s plekken die onveilig aanvoelen verlichten. PR-manager Marianne Kemps: “Dit najaar bezorgen we nu niet alleen je favoriete pizza, maar ook lichtpunten. Dat zijn mobiele lantaarnpalen met helder led-licht. Die maken donkere plekken veiliger voor de bezorgers en voor iedereen die erlangs moet.”De verplaatsbare lantaarnpalen werken op zon-energie en gaan automatisch aan wanneer het begint te schemeren. Ze geven een prettig, helder licht.



Samen voor veiligheid



Domino’s doet al veel aan de veiligheid van hun bezorgers. “Daarom rusten we onze bezorgers uit met de juiste verlichting. Dankzij een GPS-tracker weten we precies waar ze zich bevinden. Ook hebben ze weinig geld bij zich en krijgen ze een cursus verkeersveiligheid”, vertelt Kemps. De pizzaketen wil samenwerken met zoveel mogelijk gemeenten en bewoners om de veiligheid tijdens de donkere maanden te vergroten. Op https://www.dominos.nl/lichtpunten kan iedereen een lichtpunt aanvragen voor een donkere of onveilige plek in hun woonplaats.



De eerste lichtpunten zijn inmiddels bezorgd. De primeur was voor de gemeente Voorschoten. Met de aanvragen die Domino’s binnenkrijgt, gaat de keten in overleg met de betreffende gemeente.Kemps: “We dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de veiligheid op de weg te vergroten. Samen met gemeenten willen we kijken op welke plekken het mogelijk is extra lichtpunten te plaatsen.”



De actie loopt van 28 oktober, de dag waarop de wintertijd ingaat, tot en met 29 maart 2020, de dag waarop de nachten weer korter worden.



Foto 1: bezorger bij het eerste Domino’s lichtpunt in Voorschoten



Foto 2: Close up bord Domino's lichtpunt