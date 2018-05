SAP Enterprise Asset Management event



12 juni 2018 vanaf 12:00 uur te Beuningen



Op weg naar morgen met SAP EAM



Wie de in het NVDO-Onderhoudskompas 2017-2018 gepresenteerde top-10 trends binnen de Nederlandse onderhoudssector bestudeert, kan niet anders dan tot de conclusie komen dat ICT een belangrijk aandachtsveld is.



• Welke koers moet uitgezet worden?



• Waar staan we vandaag?



• Welke technologieën zijn relevant om in te investeren?



• Hoeveel tijd en geld is nodig om de reis naar morgen af te kunnen leggen?



• Wie kan ons daarbij helpen?



Dat zijn de vragen waarop Newitera zal ingaan tijdens het event.



Bereid uw SAP Enterprise Asset Management Systeem voor op de toekomst



Opgeven via de website van Newitera



Wij wensen u een plezierige en leerzame middag toe, deelname is gratis!



Programma



12:00-13:00 Ontvangst inclusief lunch



13:00-13:10 Opening (Henny Hurkens)



13:10-13:30 Analyse NVDO Onderhoudskompas in relatie tot ICT (Pieter van Daal)



13:30-14:00 Newitera SAP EAM health scan (Paul Hensgens)



14:00-14:30 User Interface op maat: Het kan, het werkt! (Joost Hart - Alliander)



14:30 15:00 Koffiepauze



15:00-15:30 Closed Loop ‘Strategie en uitvoering’ (Roger Kohnen)



15:30-17:00 Zonder goed geschoolde gebruikers geen toekomst



15:30 Het belang van een goede gebruikersopleiding (Pieter van Daal)



16:00 Klantcase (MSD Animal Health)



16:30 Accelerate user performance (Hub Dohmen - Assima)



17:00-17:30 Predictive Maintenance (Richard Schouten - Sitech)



17:30-17:40 Formele afsluiting (Henny Hurkens)



17:40-18:30 Informele afsluiting met borrel