FLOOR glossy voor verpleegkundigen en verzorgenden gaat door

Vandaag, donderdag 6 december, verschijnt de speciale decembereditie van FLOOR. FLOOR is dé glossy van beroepsorganisatie NU’91 speciaal en gratis voor verpleegkundigen en verzorgenden. Wat op de dag van de verpleging 2018 – 12 mei - begon als een eenmalig cadeautje, krijgt nu twee keer per jaar een vervolg. Door alle enthousiaste reacties van de beroepsgroep op FLOOR, krijgt de glossy een vaste plek in het magazinelandschap. De onthulling van de decembereditie wordt gedaan door actrice en televisiepresentatrice Nicolette van Dam, op 6 december om 10.00 uur tijdens het Nursing Experience in De Reehorst Ede.



Lifestyle magazine



FLOOR is een luxe lifestyle magazine met verhalen voor en over verpleegkundigen en verzorgenden. Verhalen van collega’s uit alle zorgsectoren die met trots vertellen over hun vak, passies en ambities. Hoofdredacteur Michel van Erp (NU’91): “Het is fantastisch om al deze verhalen in een magazine samen te brengen. Verhalen met de focus op ons mooie vak en de mensen die dit vak uitoefenen. Eigenlijk was één glossy ook te weinig. Er zijn nog zoveel mooie verhalen die het waard zijn om te delen. Dat doen we in dit feestelijke decembernummer, maar ook in de nummers zullen volgen.”



Decembereditie



FLOOR staat deze keer in het teken van de decembermaand. Een feestelijke maand waarin het voor verpleegkundigen en verzorgenden helemaal niet zo vanzelfsprekend is om vrij te zijn. Hoe beleven zij de feestdagen en wat maakt het werk juist tijdens deze dagen extra bijzonder? Topsporter en snowboardster Bibian Mentel overwon meerdere keren kanker. Zij vertelt over haar ervaringen met de zorg. Bas Smit vertelt over het succes van zijn shirts waarmee hij, samen met zijn vrouw Nicolette van Dam, dit jaar heeft gezorgd voor heel veel blije gezichtjes in het Prinses Maxima Centrum. Naast inspirerende verhalen staan er ook feestelijke recepten, de nieuwste gadgets en film- en boekentips in de glossy. Bovendien maken lezers kans op leuke prijzen via winacties.



Cadeau



FLOOR is een cadeau voor alle verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland, uitgebracht door beroepsorganisatie voor de verpleging en verzorging NU’91. Het is een blijk van waardering voor het werk dat zij dag in dag uit verzetten. Na de lancering door Nicolette van Dam op 6 december, wordt de glossy door heel Nederland in zorginstellingen aan verpleegkundigen en verzorgenden uitgedeeld. FLOOR is ook te downloaden via www.floormagazine.nl