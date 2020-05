Dag van de Zorg startsein voor lichtkunstwerken bij Amsterdam UMC

Metershoge projecties steken zorgpersoneel en thuisblijvers hart onder de riem Vanaf de Dag van de Zorg, dinsdag 12 mei, zijn metershoge lichtkunstwerken te zien bij het Amsterdam UMC om medisch personeel en thuisblijvers een hart onder de riem te steken. De kunstwerken zijn gecureerd door de initiatiefnemers van het platform Stay Sane, Stay Safe en gemaakt door lokale en internationale ontwerpers. Deze zijn te zien tot en met 31 mei. In de tijdelijke Bijlmerbox Pick-up Store in winkelcentrum de Amsterdamse Poort zijn posters van de geselecteerde ontwerpen gratis af te halen. Design als hart onder riem Vier van de ontwerpen die verschijnen op het gebouw naast het Amsterdam UMC (AMC) zijn gemaakt door designers uit de Bijlmer. De overige geselecteerde ontwerpen zijn gemaakt door internationale ontwerpers, die designplatform Stay Sane, Stay Safe heeft weten te bereiken met hun oproep om posters te ontwerpen voor zorghelden en thuisblijvers. Het designplatform is een initiatief van ontwerpstudio Lennarts & De Bruijn en tekstbureau Overdeschreef. Inmiddels zijn er 1690 inzendingen uit 82 landen te vinden op stay-sane-stay-safe.com. De in totaal 36 geselecteerde kunstwerken worden afwisselend van 12 tot 31 mei groots geprojecteerd. Metershoge projectie Multimedia artiest Machteld Aardse en beeldend kunstenaar Femke Kempkes verzorgen de projectie van maar liefst 30 x 30 meter. De kunstwerken worden getoond op OurDomain, een appartementencomplex in aanbouw dat direct naast het ziekenhuis en station Holendrecht ligt. De kunstwerken zijn zichtbaar vanuit de metro en trein. Gratis prints bij de Bijlmerbox Pick-up Store Posters van de ontwerpen – bijvoorbeeld voor achter het raam – zijn gratis op te halen in de tijdelijke Bijlmerbox Pick-up Store in winkelcentrum de Amsterdamse Poort (Bijlmerplein 154). De organisaties HOBU, 11United en Stay Sane, Stay Safe hopen dat Amsterdammers zo op meer plekken hun stadgenoten een warm hart toe dragen. Naast de posters vind je hier de Bijlmerbox: een box vol heerlijke Bijlmer Made-producten. Hiermee geef je lokale ondernemers een steuntje in de rug én geniet je thuis van de geuren, smaken en verhalen uit de Bijlmer. De hele maand mei is de pick-up store op donderdag (12:00 tot 18:00 uur) en zaterdag (12:00 tot 17:00 uur) geopend. Lees meer over de Bijlmerbox op 11united.amsterdam/bijlmerbox.

De projectie is een initiatief van HOBU en wordt mogelijk gemaakt door projectontwikkelaar Greystar en audiovisuele expert Pronorm. De Bijlmerbox en de pick-up store is een initiatief van 11United, HOBU en Grow 2 Inspire. HOBU en 11United zijn actief als aanjager in het gebied Holendrecht, Bullewijk en ArenAPoort. HOBU en 11United, gevormd door WeTheCity en Pop-Up City, Vinger.nl en Realfakeshoes, werken samen met lokale pioniers aan tijdelijke én duurzame initiatieven die leiden tot kwalitatieve, gemengde nieuwe stadswijken. Meer informatie is te vinden op hobu.amsterdam en 11united.amsterdam.



