Gezonder eten voor minder in Nederland

Na hun lancering in 2016 en nog maar 2 drukke jaren achter de rug, kan de balans al opgemaakt worden: Kazidomi groeit snel! De dynamische startup van Belgische bodem is klaar voor zijn volgende uitdaging om nieuwe markten te veroveren.



Na hun succes in Franstalig België en Frankrijk, richt het jonge bedrijf zich vanaf dinsdag 2 oktober ook actief op Vlaanderen en Nederland. Eindelijk kunnen ook Nederlandstalige consumenten profiteren van voordelige deals die gezond eten en een gezonde lifestyle toegankelijk maken.



De missie van de online retailer bestaat erin om mensen aan te sporen een gezondere levensstijl te adopteren. Nog maar al te vaak blijkt er aan biologische en gezonde producten een duur prijskaartje te hangen, waardoor vele consumenten deze zich niet kunnen veroorloven.



Dankzij hun lidmaatschap differentieert het bedrijf zich door àl hun producten aan 20% tot 50% goedkoper dan in de winkel aan te bieden en al de dag erna te laten leveren.



Op deze manier spaarden hun klanten al grote bedragen uit op hun boodschappen: vandaag hebben alle leden samen al meer dan €600.000 bespaard op hun aankopen dankzij het lidmaatschap. Een bedrag dat elke dag blijft toenemen.



Daarnaast wilt Kazidomi meer aandacht geven aan mensen die een specifiek dieet volgen. Dagelijks worden er dan ook nieuwe producten aan de catalogus toegevoegd om een ruime keuze aan biologische, glutenvrije, lactosevrije, suikervrije, paleo, veganistische en tal van andere producten aan te kunnen bieden.



Je kan hun aanbod terugvinden op http://www.kazidomi.com.



