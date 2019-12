Lekker lang winter winkelen in de binnenstad van Den Haag

De speciale openingstijden tijdens de warme wintermaanden verlengen je winkelplezier op z’n best. Geniet tijdens de gezelligste tijd van het jaar nog langer van het gevarieerde winkelaanbod in de schitterende Haagse binnenstad!



De laatste weken van het jaar zijn weer aangebroken. En wie december zegt, zegt feestdagen. Er is dit jaar ruim de tijd om alle feestelijke benodigdheden in huis te halen. Van Sint- en kerstcadeaus tot inpakpapier en kerstbomen: dankzij de extra winter koopavonden is ieders jaaruiteinde nu al geslaagd.



Vier weken alle tijd om te winkelen en te genieten. Wie denkt dat de winkels alleen de laatste week van het jaar langer geopend zijn, heeft het flink mis. Op woensdag 4 december, vlak voor Sinterklaas, is er genoeg ruimte om na werk een shopronde in te plannen. Op die dag zijn de winkels tot 20:00 uur geopend. Houd er wel rekening mee dat op de grote dag zelf, donderdag 5 december, de winkels tot 18:00 uur in plaats van 21:00 open zijn. Inmiddels al last van kerststress en een volle agenda? Geen probleem. Op zaterdag 14 en zondag 15 december kun je zonder enige haast naar de winkels gaan om jezelf van een verrukkelijk en mooi aangekleed kerstbuffet te voorzien. Of de week daarna: van woensdag 18 december tot maandag 23 december. Dan staan de winkeliers van 10:00 tot 21:00 uur voor je klaar. Op kerstavond, dinsdag 24 december, kun je de hele middag nog de aller- állerlaatste kerstinkopen doen. De winkels zijn dan tot 18:00 uur geopend. Handig!



Na Kerst is het feest zeker nog niet voorbij. Al op donderdag 26 december, tweede kerstdag, kan er gestart worden met het aanvullen van de koelkast. De winkels openen hun deuren van 11:00 tot 19:00 uur. Wil je nog wat verse oliebollen, toch die andere piek voor in de kerstboom óf ballonnen aanschaffen om extra feestelijk het nieuwe jaar in te gaan? Op oudjaarsdag zijn de winkels van 11:00 tot 18:00 uur geopend. En voor wie als goede voornemen heeft zichzelf vaker te trakteren in het nieuwe jaar: op 1 januari kan er gewoon geshopt worden in de Passage van 12:00 uur tot 18:00 uur. En als kers op de taart: elke donderdag (op uitzondering van de feestdagen) zijn de winkels zoals altijd tot 21:00 uur geopend. Happy shopping!



Ga voorbereid op stap. De genoemde winteropeningstijden zijn van de warenhuizen. Niet voor verrassingen willen staan? Check eerst de openingstijden op denhaag.com of de website van de winkel(s) die je wilt bezoeken. Groen licht? Parkeer je auto in Q-park City Parking, Torengarage of op de Muzenplein, daar betaal je maximaal €12 als je na 18:00 uur binnenrijdt en tot 06:00 uur de volgende ochtend in de garage parkeert. Lekker voordelig! Parkeer je bij Interparking Museumkwartier of Interparking Scheveningen, dan ontvang je 15% korting op de online reservering van je parkeerplek. Gebruik daarvoor de code SHOPDENHAAG15. Kijk voor een overzicht van alle winterevenementen op www.denhaag.com/winter.



Einde Persbericht