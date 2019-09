-Danone Zuivel Nederland krijgt B Corp certificaat

-Bevestigt bedrijfscommitment voor welzijn van mens en planeet



UTRECHT, 23 september 2019 – Als kroon op het 100-jarige bestaan van de Danone Groep heeft Danone Zuivel Nederland vandaag de B Corp certificering gekregen als erkenning voor haar onafgebroken inzet voor het welzijn van mens en planeet. Deze internationale en onafhankelijke vorm van certificering bevestigt de kwaliteit van sociale- en milieunormen in de bedrijfsvoering en wordt toegekend door de onafhankelijke organisatie B Lab.



De B Corp beweging verenigt bedrijven overal ter wereld die zich inzetten voor een verantwoorde bedrijfsvoering en die voldoen aan de hoogste normen van transparantie en verantwoordelijkheid. Deze erkenning versterkt de ambitie van Danone om medio 2030 één van de eerste B Corp multinationals ter wereld te zijn. Op dit moment zijn reeds 20 Danone entiteiten wereldwijd B Corp gecertificeerd, die gezamenlijk meer dan 30% van de wereldwijde omzet vertegenwoordigen.



Erkenning van de bestaande verantwoorde inspanningen

In het verlengde van haar tweesporige beleid op zowel economisch succes als sociale vooruitgang – dat in 1972 is begonnen – en de ‘One Planet. One Health’ visie van het moederbedrijf, heeft Danone Zuivel Nederland zich van meet af aan gecommitteerd aan een aanpak die mens en planeet ten goede komt. Middels uitgekiende bedrijfsprocessen produceert en verkoopt Danone Zuivel Nederland haar verse zuivelproducten met respect voor medewerkers en transparantie richting consument.



Een strenge en complete evaluatie

Om het B Corp certificaat te kunnen behalen heeft Danone Zuivel Nederland een uitgebreide audit moeten doorstaan op basis van strenge sociale- en milieunormen. Een minimum van 80 punten is vereist voor certificering. Er zijn wereldwijd meer dan 3.000 bedrijven B CorpTM gecertificeerd, waaronder ongeveer 68 in Nederland. Na een proces van een jaar is Danone Zuivel Nederland trots dat ze met een score van 89.4 punten onderdeel van de B Corp beweging is geworden.



“Deze certificering erkent onze inspanningen om onze business in te zetten voor een betere wereld en ons commitment om duurzaam zakendoen gemeengoed te maken, wat onze klanten steeds meer van ons verwachten” zegt directeur Danone Nederland Dirk Holzapfel. “Wij zijn trots onderdeel te worden van de B Corp beweging en zullen blijven werken aan het ontwikkelen van duurzame oplossingen die bijdragen aan een betere wereld”.



Elementen die een bijdrage hebben geleverd aan de B Corp certificering voor Danone Zuivel Nederland:



Milieu:

-Op ons kantoor komt 100% van de elektriciteit uit windenergie;

-In 2025 zijn onze verpakkingen 100% recyclebaar, herbruikbaar of composteerbaar.



Gemeenschap

-Alle medewerkers kunnen jaarlijks twee dagen tijdens kantooruren vrijwilligerswerk doen om iets terug te doen voor de gemeenschap.

-Dankzij de samenwerking tussen Danone en de Krajicek foundation krijgen jaarlijks circa duizend kinderen een kans om zich op een sportieve en sociale manier te ontwikkelen.



Werknemers:

We zorgen op verschillende manieren voor de gezondheid en het welzijn van onze werknemers.

- Een aantrekkelijk pakket aan secondaire arbeidsvoorwaarden:

-2 weken extra zwangerschapsverlof boven wettelijk en 5 dagen extra partnerschapsverlof.

-Premievrij pensioen.

-Bijdrage voor de zorgverzekering.

-Elke medewerker krijgt een financieel aandeel van het bedrijf, is daarmee mede-eigenaar en bouwt mee aan de strategie van de onderneming.

-Ons bonussysteem is gekoppeld aan zowel economische groei als sociale vooruitgang.



“We vinden het geweldig dat zo’n groot bedrijf als Danone Zuivel Nederland de B Corp beweging is komen versterken”, vindt Katie Hill, Hoofd B Lap Europa. “Hun lange en succesvolle geschiedenis in het combineren van economisch én maatschappelijk succes is een inspiratie voor anderen en zal zeker helpen om ons ideaal – dat succes in zaken net zoveel te maken heeft met mens en planeet als met winst – verder te verspreiden”.



OVER DANONE – VERSE ZUIVELPRODUCTEN

Met merken als Activia, Light en Free, Actimel, Hüttenkäse, Oikos en Danio is Danone een belangrijke speler op de Nederlandse zuivelmarkt. De Nederlandse zuiveldivisie van Danone stelt bijna 50 mensen te werk. Danone heeft als missie om gezondheid te brengen via voeding naar zoveel mogelijk mensen en is een van ’s werelds meest toonaangevende voedingsbedrijven. Uitgebouwd rond de divisies verse zuivel- en plantaardige producten, water en specialized nutrition, wil Danone mensen inspireren om gezonde en meer duurzame eet-drinkgewoontes aan te nemen, in lijn met haar “One Planet. One Health”-visie. Deze weerspiegelt de overtuiging dat de gezondheid van mens en planeet, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Danone telt 100.000 medewerkers, is actief op meer dan 120 markten en genereerde in 2018 een omzet van 24,7 miljard.



OVER B CORP

De B Corp certificering, die in 2006 in de Verenigde Staten werd opgericht door drie ondernemers uit Philadelphia, is bedoeld om een verantwoordelijker bedrijfsmodel te promoten. De B Corp certificering wordt toegekend op basis van een vragenlijst over de sociale, ecologische en maatschappelijke prestaties van de onderneming en haar inzet voor transparantie en verantwoordelijkheid. Indien de antwoorden een minimum van 80 punten genereren, worden de bewijsstukken onderzocht door B Lab, de non-profit organisatie die zich bezighoudt met de certificering, en na verificatie wordt een eindscore toegekend, die om de twee jaar wordt herzien. Voor meer informatie: www.bcorporation.eu



