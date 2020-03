Videoboodschap religieuze leiders voor eensgezindheid coronacrisis

DEN HAAG – ‘Juist in de tijd dat wij fysieke afstand van elkaar moeten nemen, moeten we geestelijk tot elkaar komen’. Dat is de boodschap van de 13 prominente religieuze en levensbeschouwelijke leiders van islam, tot christendom, jodendom en humanisme, in de gezamenlijke video genaamd ‘Samen in Vertrouwen’. Ze hopen daarmee onderlinge verschillen te parkeren en met eensgezindheid de samenleving van geestelijke zorg te voorzien. Zij werken toe naar een nationaal bezinningsmoment medio april.



De leiders zijn voor deze unieke boodschap samengebracht door Talitha Muusse (28) en Stephanie Wellink (34). Met de campagne ‘Samen in Vertrouwen’ laten de initiatiefnemers zien dat alle religies en levensbeschouwingen waardevolle inzichten bevatten die kunnen helpen in moeilijke tijden.



‘Voor het coronavirus was de toon van het publieke debat ten aanzien van verschillende culturen en religies hard; het ging om de verschillen; de hokjes. Maar het coronavirus maakt geen onderscheid tussen gelovig of ongelovig; moslim of humanist; we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Deze situatie dwingt ons om samen te werken en de gemeenschappelijkheid te vinden’, aldus Muusse en Wellink.



De initiatiefnemers beogen met deze campagne ook mensen aan te spreken die zich doorgaans niet tot de kerk, moskee of tempel wenden, wanneer ze kampen met levensvragen rondom sterven, ziekte, identiteit, depressie enz. ‘Juist in deze tijd is het belangrijk dat religieuze en levensbeschouwelijke organisaties de drempel voor het grote publiek verlagen. Samen in Vertrouwen’ is een echte social mediacampagne’. Het hoogtepunt wordt een nationaal bezinningsmoment medio april waarin de 13 leiders online in gesprek gaan met iedereen in Nederland die behoefte heeft aan geestelijke steun tijdens de coronacrisis.



De tekst ‘Er schijnt een licht in elk duister’ die voor de videoboodschap werd geschreven is van de hand van spoken-word artiest Derek Otte. De videoboodschap is ingesproken door de volgende leiders: Sjaak de Boer, Yanki Jacobs, Ashvan Jajairam, Jill Eekhart, Yassin Elforkani, Boris van der Ham, Ruth Peetoom, Richard Steenvoorde, Michael Ritman, Taco Smit, Awraham Soetendorp, Riegonda van Welie en Ruben van Zwieten.