Nieuw: Kerst, koken in de feestelijkste maand van het jaar

Een spectaculair gerecht in de oven, een prachtig versierde boom, een mooi gedekte tafel en een relaxte gastvrouw- of heer. Met het boek Kerst van Mireille en Arno van Elst van The Holy Kauw Company kunnen jouw feestdagen niet meer stuk. Het boek ‘Kerst, koken in de feestelijkste maand van het jaar’ geeft jou de tools voor de makkelijkste en stijlvolste kerst van je leven. ‘Kerst’ verschijnt 15 oktober bij Uitgeverij Snor.



Roodgloeiend

De auteurs van het boek ‘Kerst’, die in het dagelijks leven samen een succesvol cateringbedrijf runnen, kijken elk jaar enorm uit naar de feestdagen. “De kersttradities, de sfeer, de muziek, het samenzijn met al onze liefdes, het samen koken en dineren… dat is voor ons feest! We merken dat deze dagen voor ons – ondanks alle drukte – minder stressvol zijn dan voor andere mensen. Tijdens de aanloop naar kerst staat de telefoon roodgloeiend. Iedereen om ons heen heeft ineens vragen over wat en vooral ook hoe te koken,” aldus Mireille van Elst van cateringbedrijf The Holy Kauw Company.



Happy Holidays

Om mensen te helpen een relaxte kerst te vieren, geven Arne en Mireille van The Holy Kauw Company hun geheimen prijs: veel lekkers op tafel en vooral veel gezelligheid, niet al te ingewikkelde, maar wel bijzondere recepten; veel groente- en vegetarische recepten en feestelijke vis- en vleesgerechten. Daarnaast natuurlijk ontbijtrecepten, waanzinnige desserts en kerstbaksels en feestelijke hapjes. Maar ook een recept voor bijvoorbeeld een Christmas Pudding, waaraan je al een paar weken voor kerst moet beginnen.



In X-mas morning alles voor een uitgebreide brunch, waarna je kunt beginnen aan de voor-, bij-, hoofd- en nagerechten. In een apart hoofdstuk besteden de auteurs aandacht aan Oud en Nieuw, met bijvoorbeeld een Cotton candy champagne cocktail en een mezze-borrelschaal.



Gouden tip

Naast inspiratie voor koken en eten, staat dit boek boordenvol styling ideeën om je huis zo mooi mogelijk in kerstsfeer te versieren en je tafels mooier dan ooit te dekken. De gouden tip voor een geslaagde kerst? Mireille van Elst: “Geniet van elkaar! Heb het leuk, realiseer je dat het bijzonder is en maak nieuwe tradities. En mocht er iets mislukken in de keuken, dan is dat helemaal niet erg.”



Over de makers

Arno en Mireille van Elst besloten vijf jaar geleden het roer om te gooien en samen een cateringbedrijf te beginnen. Vorig jaar maakte ze twee boeken voor Uitgeverij Snor: Limonade, met volwassen alcoholvrije drankjes. En het boek Zondag, recepten voor comfort food om te eten en te koken op de fijnste dag van de week.



De foto’s in alle drie de boeken zijn analoog geschoten door Hanke Arkenbout. Styling is van Judith Flemm en de vormgeving van Esther Snel.