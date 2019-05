Superdry selecteert Nedap voor wereldwijde RFID uitrol

Toonaangevend RFID-softwareplatform van Nedap stelt Superdry in staat omnichannel-potentieel te ontgrendelen



Nedap kondigt vandaag aan dat Superdry heeft gekozen voor !D Cloud, het toonaangevende RFID-softwareplatform van Nedap. Deze grote stap in de omnichannel-strategie van de winkelketen moet de nauwkeurigheid van de voorraad vergroten en de online en in de fysieke winkels op elkaar afstemmen. De RFID-oplossing zal worden geïmplementeerd in meer dan 200 winkels wereldwijd, in eerste instantie in het Verenigd Koninkrijk, Europa en de Verenigde Staten.



Strategische RFID-samenwerking voor de lange termijn



Superdry begon een paar jaar geleden de mogelijkheden van RFID te onderzoeken, met de ambitie om de nauwkeurigheid van de voorraad te vergroten. Dat zou uiteindelijk de klantervaring in de winkel en online verbeteren, aangezien altijd het juiste product op het juiste moment beschikbaar zou zijn.



Een belangrijke reden waarom Superdry voor !D Cloud van Nedap koos, was omdat daarmee voorraadinformatie inzichtelijk kan worden gemaakt door middel van RFID op een intuïtieve en gebruiksvriendelijke manier. "We geloven sterk in RFID als kerntechnologie en zijn ervan overtuigd dat het een fundamentele bouwsteen zal worden van onze strategische koers", aldus James Eastwood, implementation manager bij Superdry. "Om ons aanbod voor klanten zo goed mogelijk te beheren, is het van essentieel belang dat we een nauwkeurig beeld hebben van de winkelvoorraad. Op die manier kunnen we de beschikbaarheid op de winkelvloer optimaliseren en profiteren van een aantal andere geweldige omnichannel-mogelijkheden. Dat kunnen we alleen bereiken met de modernste technologie, die onze winkelmedewerkers gemakkelijk en intuïtief moeten kunnen gebruiken. !D Cloud van Nedap geeft ons een basis voor het bereiken van onze strategische doelen. Ook kunnen we het inzetten voor andere RFID-gebruiksscenario's in onze hele supply chain."



"We vinden het fantastisch dat we bekend kunnen maken dat Superdry opnieuw heeft gekozen voor RFID van Nedap", vertelt Nick Markwell, Business Lead !D Cloud UK bij Nedap. "Onze bedrijfscultuur komt overeen met die van Superdry en zij zijn net als wij bezig met het huidige en toekomstige gebruik van RFID. Met onze ervaren interne RFID-deskundigen en onze toewijding aan innovatie kijken we uit naar een langdurig RFID-partnerschap met Superdry en helpen wij het bedrijf graag zijn strategische doelen te bereiken."



Geen investeringen meer nodig in fysieke afscherming



Voordat Superdry de !D Cloud-oplossing van Nedap implementeerde, moest het bedrijf flink investeren in de fysieke afscherming van voorraadruimten. Dit was nodig om producten op de winkelvloer te kunnen aanvullen vanuit de voorraadruimte. Tijdens de proeffase van het RFID-project werd gebruikgemaakt van fysieke afscherming in de vorm van metaalverf. Daar lekte nog een aanzienlijk aantal signalen doorheen, waardoor de medewerkers gedwongen waren het leesvermogen van hun draagbare apparaten te verlagen. "We konden het leesvermogen van de draagbare apparaten niet meer verhogen, want dan zouden ook items buiten de muren worden gedetecteerd, wat niet wenselijk is. Bij een leesvermogen van 30% kostte het ons 2,5 uur om de hele winkel te tellen. Met Virtual Shielding™ (patent aangevraagd) van Nedap duurt diezelfde telling slechts 25 minuten en hoeven we onze winkel niet fysiek af te schermen", vertelt Eastwood.



Snelle uitrol door self-deployment



Superdry is begonnen met het uitrolproces en verwacht dit in oktober 2019 te hebben afgerond met de self-deployment methode van Nedap. Dankzij deze methode kan Superdry de oplossing in hoog tempo implementeren via de bestaande interne trainings- en uitrolinfrastructuur. Dat sluit aan op de ambities van de winkelketen om zich de technologie eigen te maken.