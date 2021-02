'De situatie in het sociaal domein is ernstig en investeringen zijn nodig'

Dit is een expertquote van Janny Bakker-Klein van Movisie, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: CNV: lockdown vraagt om extra investeringen in welzijnssector | ANP



We zien dat gemeenten worstelen met maatwerkvoorzieningen. Daardoor ontstaat de neiging te bezuinigen op collectieve voorzieningen in de wijk en bijvoorbeeld de aanpak van eenzaamheid. De situatie in het sociaal domein is verontrustend en de huidige financiële middelen vanuit het rijk om de economische gevolgen van de Covid-19 crisis te verlichten gaan de problemen in het sociaal domein niet oplossen. Investeringen in preventie en het verbeteren van integrale samenwerking over domeinen heen is noodzakelijk.



Janny Bakker-Klein is voorzitter van de Raad van Bestuur van Movisie.