Groei MotoShare zet door

De motorfietsenbranche heeft in de afgelopen maanden te maken met negatieve effecten van de crisis veroorzaakt door het Covid-19 virus. De economische gevolgen van de noodzakelijke maatregelen ingesteld door de Overheid beginnen zichtbaar te worden. Desalniettemin mag er in de maand mei alweer een stijging van verkoop van nieuwe motoren (+6,94%*) genoteerd worden en gaat het nog beter met de verkoop van occasions (+30,2%*).



Die cijfers blijven echter ver achter bij de opvallende stijging van het aantal verhuurdagen via het platform van MotoShare. Ondanks de lock-down werd er in het eerste kwartaal een toename van maar liefst 86% gerealiseerd ten opzichte van Q1-2019.



Het mooie weer heeft in het tweede kwartaal nog meer rijders verleid tot het huren van een motor. Tot begin juni liep de curve op naar niet minder dan 111% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.



Door de vergaande maatregelen in het openbaar vervoer is woon- werkverkeer op twee wielen een stuk populairder geworden en was het, in tegenstelling tot de meeste landen om ons heen, in Nederland de afgelopen periode wel toegestaan om motor te rijden. Veel rijders namen de gelegenheid te baat tijdens de ‘intelligente lock-down’ de sleur van thuiszitten te doorbreken en op de motor te stappen.



Analyses wijzen uit dat de groei wordt veroorzaakt door een aantal factoren waaronder: de behoefte te ontsnappen aan het thuiszitten en het grote aantal zonnige dagen. Een belangrijke factor voor de significante stijging is de toevoeging van motordealers aan het sharing platform.



Voor deze laatste (B2C) groep is de toegenomen verhuur door het grotere bereik via MotoShare een interessante nieuwe bron aan inkomsten aan het worden, een steuntje in de rug waarmee voor een deel het verlies aan omzet van verkoop nieuwe motoren wordt goedgemaakt. Het verhuren tegen een ‘dagpremie’ voor de verzekering is een aantrekkelijke optie voor dealers met motoren beschikbaar voor verhuur. Zie: https://actie.motoshare.nl/verhuren-dealers/



De curve van het gemiddelde aantal huurdagen per week in 2020 volgt gestaag een opwaartse lijn. MotoShare verwacht dat dit positieve resultaat zich in de komende maanden over de gehele linie zal handhaven of zelfs sneller zal groeien.



Internationale expansie



Kort voor het uit uitbreken van de pandemie is het platform ook in Frankrijk en Spanje ‘live’ gegaan. Nu dat het in deze landen weer mogelijk is om te rijden, worden de marketingactiviteiten verder opgeschroefd.



Er wordt door MotoShare vol ingezet op een snelle groei in beide markten. Naast de grote behoefte om te rijden, zal ook de economische crisis veel eigenaren bewegen hun motor aan derden te verhuren als aanvulling op hun afgenomen inkomen.



*Bron: VWE voertuiginformatie en -documentatie/Nieuwsmotor.nl