VEH: Huiseigenaar wil niet dat bank belt over hypotheek

VEH: Huiseigenaar wil niet dat bank belt over aflossingsvrije hypotheek



Amersfoort, 16 april 2018 – Ruim een derde van de huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek denkt de lening na 30 jaar niet te kunnen terugbetalen, terwijl dit wel de bedoeling is. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder bijna 1.200 leden met een aflossingsvrije hypotheek. Ook is opvallend dat 85% het niet op prijs stelt als de bank hierover contact opneemt.



Overwaarde is niet voldoende voor verlenging



Veel mensen met een hoge aflossingsvrije hypotheek denken dat de overwaarde van hun huis voldoende is om de lening na 30 jaar te verlengen. Dat kan een misrekening blijken omdat bij verlenging opnieuw wordt getoetst op de betaalbaarheid van de lening. Dan is de kans aanwezig dat de hypotheek niet kan doorlopen omdat de maandelijkse lasten te hoog blijken door een combinatie van een lager inkomen na pensionering, een hogere rente en het gemis van renteaftrek, die na 30 jaar ophoudt. De ultieme consequentie kan dan zijn dat het huis moet worden verkocht, ook al levert het dan meer op dan de hypotheekschuld. Een scenario waar velen niet aan moeten denken.



Vrijwillig aflossen



Ruim twee miljoen huiseigenaren hebben in het verleden een volledige of gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek afgesloten. Ruim de helft (53%) heeft door vrijwillig af te lossen zelf de hypotheek verlaagd. De andere helft (47%) heeft dit niet gedaan.



Veranderen van hypotheek niet populair



Voor de meeste mensen is hun aflossingsvrije hypotheek door de lage rentelasten nu en in de nabije toekomst prima betaalbaar. Hoewel een op de vier huiseigenaren heeft overwogen om hun lening om te zetten naar een annuïteitenhypotheek, zagen zij daarbij belemmeringen. Vooral de hoge kosten van de hypotheekadviseur en de hogere maandlasten na omzetten vormen voor velen een forse drempel.



Aanpassingen niet nodig om af te lossen



“Omzetten van de hypotheek hoeft ook niet, want je kunt ook vrijwillig en boetevrij aflossen”, zegt hypotheekspecialist Michel Ligtlee van Vereniging Eigen Huis. De vereniging roept geldverstrekkers en adviseurs op om klanten hier voortvarend bij te helpen, bijvoorbeeld door hen te infomeren over de mogelijkheden van aflossen als de maandlasten na een renteherziening sterk dalen, of door het aanbieden van rentemiddeling. “Het huidige lage renteniveau zorgt voor fors lagere maandlasten na het oversluiten van een hypotheek, na rentemiddeling of na het aflopen van de rentevaste periode. Als deze besparing gebruikt wordt om de aflossingsvrije hypotheek mee te verlagen, kan het snel gaan. Bij een hypotheek van € 200.000 en een rentedaling van 5 % naar 2 % dalen de maandelijkse netto lasten met bijna € 300 (bij 42% inkomstenbelasting). Door dit geld gedurende 10 jaar voor aflossing te gebruiken, daalt de hypotheekschuld met € 37.000 tot € 163.000.”