Donderdag 25 oktober landelijke Aan de Bakdag

14.000 Nederlandse kinderen bakken cupcakes voor kinderen in Kenia



Tijdens de landelijke Aan de Bakdag op donderdag 25 oktober gaan ruim 14.000 kinderen van bijna 700 Buitenschoolse Opvanglocaties (BSO’s) in heel Nederland, cupcakes bakken, versieren en verkopen voor leeftijdsgenootjes in Kenia. De opbrengst van de actie gaat naar het kinderdorp Meru in Kenia. Aan de Bakdag is een initiatief van kinderontwikkelingsorganisatie SOS Kinderdorpen samen met Dr. Oetker.



“Het is de derde keer dat we Aan de Bakdag organiseren. Het animo onder BSO’s was wederom erg hoog. Er doen bijna 100 extra BSO’s mee. Een nieuw record. Veel van de deelnemende BSO’s doen voor een tweede of derde keer mee en zelfs met meerdere locaties. De reacties van de kinderen en leidsters zijn enthousiast en hartverwarmend. De combinatie van iets leuks doen en daarbij ook een steentje bijdragen aan een betere wereld spreekt erg aan”, aldus een enthousiaste Margot Ende, directeur SOS Kinderdorpen.



Kim-Lian van der Meij en Jill Schirnhofer steunen actie



Wie aan bakken en kinderen denkt, denkt aan creatief multitalent Jill Schirnhofer. Daarom werd zij speciaal voor deze actie benaderd. Tijdens Aan de Bakdag zal zij bij één van de deelnemende BSO’s met zo’n dertig kinderen aan de bak gaan. Samen gaan ze cupcakes bakken, versieren en verkopen voor SOS Kinderdorpen. “Toen SOS Kinderdorpen mij vroeg voor deze actie was ik direct enthousiast. Ik ga mijn best doen om samen met de kinderen de mooiste cupcakes te maken om op die manier mijn steentje bij te dragen aan het werk van de organisatie in Kenia”, aldus Jill Schirnhofer.



Net als vorig jaar steunt SOS Kinderdorpen ambassadeur Kim-Lian van der Meij de actie door hiervoor aandacht te vragen. “Ik vind het geweldig dat al die duizenden kinderen in Nederland in actie komen voor kinderen in Kenia. Aan de Bakdag is niet alleen heel leuk, maar ook heel noodzakelijk. In Kenia staan namelijk veel kinderen er alleen voor of lopen het risico de zorg van hun ouders te verliezen. Dit komt onder meer door armoede en de grote HIV/AIDS-problematiek. SOS Kinderdorpen zorgt ervoor dat kinderen die er alleen voor staan in een SOS familie kunnen opgroeien. Op een veilige en liefdevolle plek, waar ze weer onbezorgd kind kunnen zijn. Geweldig dat al die kinderen in Nederland dat mogelijk maken. Ze dragen bij aan een betere toekomst”.



Familie aan de basis van samenwerking



Om de deelnemende BSO’s op weg te helpen, biedt Dr. Oetker een bakpakket aan met cupcake basismixen, decoraties, bakschorten en promotiemateriaal. Op aandebakdag.nl kunnen kinderen inspiratie opdoen voor stoere, gekke en kleurrijke cupcakes. Ook verdubbelt Dr. Oetker de opbrengt van de actie tot €35.000,-.