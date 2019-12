New Balance zet in op basketbal: Eyeforce maakt film met Jessey Voorn

Eyeforce verfilmt uniek vader-zoon verhaal



Professioneel basketballer Jessey Voorn groeit op in de schaduw van zijn vaders succes. Zijn vader, Ramon Voorn, is viervoudig Nederlands bokskampioen in de zwaargewicht klasse. Rooted in Shadow is een 'coming of age' short film waarin Jessey probeert om in de voetsporen van zijn vader te treden. Het is echter geen klassiek vader-zoon verhaal, want Jessey gebruikt zijn bokstechnieken op een unieke manier.



"Er bestaan veel vader-zoon sportverhalen, maar vaak zijn vader en zoon actief in dezelfde sport. Denk aan de familie Blind bij Ajax, en Max en Jos Verstappen. Maar in dit verhaal is dat anders, Jessey gebruikt zijn bokstechnieken namelijk als professioneel basketballer, en staat daardoor bekend als goede 'rhythm shooter'. Het unieke vind ik dat de twee sporten toch enorm complementair zijn als het gaat om explosiviteit, voetenwerk en beweeglijkheid. Daar hebben we visueel dus ook veel nadruk op gelegd in de film." aldus regisseur Bob van de Gronde



De film is te bekijken op: https://eyeforce.nl/video/rooted-in-shadow/



In de jaren tachtig behoort Ramon Voorn tot het 'dreamteam' van boksschool Albert Cuyp, waar ook een deel van de film werd geschoten. Naast zijn Nederlands succes won hij in 1986 het befaamde Golden Gloves toernooi in California. Ramon leert zijn zoon Jessey van jongs af aan stoten, duiken en bewegen als een bokser, en traint nu nog steeds af en toe met zijn zoon.



"Mijn vader komt nog bij iedere wedstrijd kijken en hij ziet direct als mijn voetenwerk slecht is, dat betekent dan wat extra touwtje springen die week. Daarna merk ik dat ik meteen weer on-point bent" aldus Jessey.



Door de film Rooted in Shadow kwam Jessey Voorn in contact met sportkleding merk New Balance, waarvan kleding en schoenen in de film te zien zijn. New Balance gaat op basketball inzetten nu het zijn eigen basketball schoen op de markt heeft gebracht; de Omni 1S, een special edition van NBA speler Kawhi Leonard.



Eyeforce, bekend van sport commercials en documentaires voor merken als Red Bull, Samsung en Corona brengt met Rooted in Shadow een film met ‘soul’ uit. De film wordt gedragen door muziek van Black Pumas, een nieuwe band uit Amerika die het beste te omschrijven valt qua sound als een combinatie tussen Leon Bridges en Charles Bradley.



“Op een geheel eigen manier dragen de lyrics van de de song Oct 33’ bij aan het verhaal. De song draagt een verhaal over een traumatisch verleden met zich mee. Ik heb bewust gekozen om de film meer als een videoclip aan te laten voelen, en het verhaal verteld met blikken, soundbites en song lyrics. Het vader-zoon thema sprak mij aan omdat ik zelf nu vader ben, en ik mezelf afvraag in hoeverre ik mijn zoon moet sturen in de keuze voor een sport. Er is een dunne lijn tussen enthousiasmeren en een ‘voetbal-vader’ worden. Dat spanningsveld, en de manier waar jessey daar mee om is gegaan is de kern van het verhaal.” aldus Bob van de Gronde



