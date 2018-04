Vakkracht: "Arbeidsmarkt transparant maken werpt zijn vruchten af!"

Gerard van der Schaaf is oprichter en eigenaar van Vakkracht. Hij loopt al ruim 30 jaar mee binnen de arbeidsbemiddeling in de techniek en heeft in die tijd veel zien veranderen. Met een duidelijke missie om de arbeidsmarkt transparant te maken heeft hij een concept bedacht om werkgevers en werknemers samen te brengen zonder tussenkomst van commerciële partijen.



Uit de vele honderden reacties die hij wekelijks op LinkedIn krijgt blijkt, dat deze baanbrekende werkwijze de tongen losmaakt. Gerard is niet het type om een blad voor zijn mond te nemen en vertelt: “Je complete werving en selectie over de schutting gooien bij een externe partij kost handenvol geld en is onvoldoende controleerbaar”.



Hij nuanceert: “Bedrijven hebben zelf voldoende kennis in huis. Vakkracht zet daarom in op effectieve samenwerking. Heldere communicatie, minder kosten en bewezen resultaten!



Leuke vacature bij een opdrachtgever ergens in Noord-Holland?

Tenenkrommend, volgens Gerard. We hebben in de technische branche te maken met praktisch opgeleide vakmensen. Mannen die verschrikkelijk goed werk leveren en knetterhard werken. Die zijn niet op hun achterhoofd gevallen. Ook voor hun maken we de markt transparant.



Op onze website kunnen werkzoekenden in twee klikken een baan vinden. Ze zien op welke functie en bij welk bedrijf ze solliciteren. Geen vaag gedoe. Om de werkzoekende vakmensen beter te leren kennen hebben we een live chat in het leven geroepen. Een team van professionals met jarenlange ervaring helpt deze mensen door persoonlijk contact de vacature en het bedrijf te vinden die het beste bij hun past.



Veel toonaangevende bedrijven in de techniek zijn inmiddels een succesvolle samenwerking met Vakkracht aangegaan. Wilt u meer informatie over deze grensverleggende werkwijze? Kijk op https://www.vakkracht.nl/ of bel 0228-526387