Helft gescheiden Nederlanders niet naar uitvaart ex

Ruim kwart gaat zelfs niet mee met eigen minderjarige kinderen



Bijna de helft van de gescheiden mensen gaat niet naar de uitvaart van hun ex-partner als deze nu zou overlijden. Dit blijkt uit onderzoek van GfK in opdracht van uitvaartverzekeraar Nuvema. Gezamenlijk ouderschap is de meest genoemde reden om wel te gaan. Dit geldt alleen niet voor alle gescheiden ouders. Zelfs als ze nog minderjarige kinderen hebben met hun ex-partner, geeft een kwart van de gescheiden ouders aan niet te zullen gaan. De voornaamste reden om niet te gaan is omdat ze er simpelweg geen behoefte aan hebben. Het voorkomen van spanningen met de ex-schoonfamilie en eventuele nieuwe partner wordt ook veel genoemd.



“Scheidingen komen steeds vaker voor. Dit beïnvloedt dus ook steeds vaker uitvaarten”, aldus Emile de Jong, directeur van Nuvema. “Vaak geeft een ex-partner weinig problemen op de uitvaart, maar soms leidt het tot zeer gespannen situaties. Helemaal tragisch wordt het wanneer kinderen er de dupe van worden. Daarom is het belangrijk dat mensen hierover nadenken wanneer ze scheiden. Goede afspraken kunnen ervoor zorgen dat een eventuele uitvaart zonder problemen verloopt.”



Kinderen maken vooral verschil



Samen kinderen hebben lijkt een sterke drijfveer om naar de uitvaart van een ex-partner te gaan. Als de ex-geliefden geen kinderen hebben, gaat namelijk meer dan de helft van de ondervraagden niet. Als er alleen nog meerderjarige kinderen zijn, laat een derde de uitvaart van hun ex aan zich voorbijgaan. Maar ook bij minderjarige kinderen gaat een kwart niet. Verschillende rouwtherapeuten en pedagogen maken zich hier zorgen over. Een woordvoerder van Stichting Achter de Regenboog: “Een kind, minderjarig of meerderjarig, wil zijn andere ouder hierbij hebben.” Ook rouwtherapeut Riet Fiddelaers-Jaspers beaamt dat het beter voor het kind is als de andere ouder erbij is. “Ik raad aan alleen een andere oplossing te zoeken als de komst van de andere ouder echt zoveel spanningen veroorzaakt dat er een situatie kan ontstaan die nog schadelijker is voor een kind.”



Belangrijke rol in leven gehad



Kinderen zijn dus een belangrijke reden om te gaan (58%). Ook gaf iets meer dan de helft aan naar de uitvaart te gaan omdat hun ex-partner een belangrijke rol in zijn of haar leven heeft gespeeld. Met name hoger opgeleiden gaven dit vaak als reden op (70%).



Wanneer gescheiden mensen niet gaan, doen ze dat vooral omdat ze er gewoonweg geen behoefte aan hebben (66%). Bijna een vijfde gaf aan dat ze geen spanningen willen veroorzaken met de ex-schoonfamilie of eventuele nieuwe partner van hun ex.



Rol bij uitvaart



Ongeveer 8% van de mensen die gaan, geeft aan zelfs een actieve rol te vervullen tijdens de uitvaart van hun ex. 40% bemoeit zich niet actief met de invulling, maar zal niet bewust op de achtergrond blijven. De meeste mensen, ruim de helft, geeft aan dat ze zich bewust op de achtergrond zullen houden. Dit geldt vooral voor mensen zonder kinderen (62%) en lager of gemiddeld opgeleide mensen (44%). Hoger opgeleiden houden zich opvallend vaak minder op de achtergrond (27%).



Onderzoeksopzet



In januari 2018 onderzocht GfK in opdracht van Nuvema Uitvaartverzekering onder 563 gescheiden Nederlanders of zij naar de uitvaart van hun ex-partner zouden gaan. De volledige resultaten en onderzoeksopzet zijn te vinden op www.nuvema.nl.