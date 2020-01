Gezinnen met een levensbedreigend zieke ouder krijgen aandacht

Gezinnen met een levensbedreigend zieke ouder krijgen de aandacht die ze verdienen



18 januari tekenen Stichting Opkikker en Stichting Droomdag het contract dat hun samenwerking officieel maakt. Een unieke set, waarbij Stichting Opkikker hun jarenlange ervaring in het organiseren van Opkikkerdagen inzet om Stichting Droomdag te helpen bij hun doel: mooie herinneringen creëren voor gezinnen waarvan een ouder levensbedreigend ziek is. Gezinnen die tot op heden weinig aandacht hebben gekregen.



Het zou je maar gebeuren. Je hebt je kinderen naar school gebracht en voelt je niet zo lekker. ‘Dat gaat wel weer over’, denk je nog. Maar het tegendeel is waar: je blijkt ongeneeslijk ziek te zijn. De grond zakt onder je voeten vandaan. De periode die daarop volgt is zwaar, niet alleen voor jou, maar ook voor jouw partner en jouw kinderen. Als gezin heb je het verdiend om in de watten gelegd te worden en samen mooie, misschien wel één van de laatste, herinneringen te maken. Dit is precies de reden waarom Stichting Droomdag in het verleden is opgericht door Mary, die helaas zelf ook aan de gevolgen van kanker is overleden. Stichting Opkikker organiseert voor 2000 gezinnen met een ziek kind per jaar een dag ontspanning en zet deze organisatiekracht in om Stichting Droomdag te helpen zoveel mogelijk gezinnen met een levensbedreigende zieke ouder een fantastische dag te bezorgen.



Nederland telt vele stichtingen. Maar voor deze doelgroep bleek nog weinig te worden gedaan, terwijl dit wel hard nodig is. “Wij geloven in de kracht van samenwerken”, vertelt Ruud Sliphorst, oprichter en directeur van Stichting Opkikker, “Samen kunnen we onze krachten bundelen om ook deze gezinnen te helpen.” Sinds 2018 hebben Stichting Opkikker en Stichting Droomdag al de eerste Droomdagen samen georganiseerd, wat heeft geresulteerd in een groei van Stichting Droomdag van 41 Droomdagen in 2017, naar 141 Droomdagen in 2019, een groei van 344%!



“Samen kunnen we onze krachten bundelen en meer gezinnen helpen.”



18 januari wordt het officieel, dan wordt het contract getekend en wordt de samenwerking van Stichting Opkikker en Stichting Droomdag bezegeld. En aangezien belevingen centraal staan bij beide stichtingen, zal dit geen ‘gewone contractondertekening’ zijn…



Het contract wordt gebracht door een gezin dat in het verleden een Droomdag heeft gehad. Dit gezin staat symbool voor alle duizenden gezinnen die de stichtingen in de toekomst hopen te ontvangen tijdens hun evenementen. Zij komen het contract met speciaal vervoer – limousine mét politiebegeleiding - naar Center Parcs de Eemhof brengen. Eenmaal gearriveerd op de Eemhof blijkt de koffer met het contract te zijn verdwenen. Met behulp van het politiekorps gaan de gezinnen op zoek naar de boef die het koffertje gestolen heeft. Hopelijk vinden ze hem op tijd, want Ruud en Anneke – de directie van Stichting Opkikker en Stichting Droomdag - zitten al klaar in het kasteel om het contract te ondertekenen!



Sabine Beukers, moeder van het gezin dat juni 2019 een Droomdag heeft meegemaakt, omdat haar partner Vincent leed aan ALS. Samen hebben Sabine en Vincent drie kinderen: Kess (6), Juul (5) en Soof (3). Helaas is Vincent 4 maanden na hun Droomdag overleden.