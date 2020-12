SushiPoint steekt lokale ondernemers helpende hand toe met bezorgen

SushiPoint biedt lokale ondernemers de helpende hand door met alle 32 vestigingen haar bezorgers beschikbaar te stellen aan lokale ondernemers die hun verkochte artikelen willen laten bezorgen.



Om de lokale ondernemers in deze tijd te steunen en via bezorgen toch nog wat omzet te laten genereren staan de bezorgers van SushiPoint klaar om een handje te helpen.



“In deze bizarre tijd is het belangrijk om elkaar te steunen. Om de lokale ondernemer een hart onder de riem te steken hebben we besloten om ons bezorgplatform beschikbaar te stellen en zo een bijdrage te leveren,” aldus Hajo Bertrand (directeur SushiPoint Nederland).



Veel bezorgers die bij SushiPoint werken zijn scholieren en zitten de komende weken overdag noodgedwongen thuis. Op deze manier kunnen ze ondernemers in nood te hulp schieten.



“Door te gaan bezorgen proberen we om - ondanks deze loodzware tijd - toch nog wat omzet binnen te halen en onze klanten met de kerst toch een mooie nieuwe set aan te kunnen meten. Daarnaast is het aanbod van SushiPoint ook gewoon een heel lief gebaar waar ik als mens heel blij van wordt” legt lokale ondernemer Robbert Kennis van ‘ROBBERT Kennis van mode’ te Hilversum uit.



Hoe werkt het



Lokale ondernemers die gebruik willen maken van het aanbod kunnen een email sturen naar hartonderderiem@sushipoint.nl of tussen 12.00 uur en 16.00 uur direct telefonisch contact opnemen met een SushiPoint vestiging bij hun om de hoek.



Hart onder de riem



SushiPoint hoopt met dit aanbod de getroffen lokale ondernemers een hart onder de riem te steken en zo een extra mogelijkheid aan te bieden om toch nog omzet te draaien.