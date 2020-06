De bijzondere wereld achter de Pocket Pussy

Pocket pussies steeds populairder



TILBURG - De kloof in seksspeeltjes tussen mannen en vrouwen lijkt overbrugd te worden, dankzij kunstig ontworpen kunstkutjes uit Japan



Waar de seksspeeltjes voor vrouwen inmiddels al een tijd gemeengoed zijn; en vaak zelfs bij drogisterijen te koop zijn, zijn de seksspeeltjes voor mannen nog wat meer taboe - maar daar komt verandering in! Wie in online seksshops voor mannen speeltjes kijkt ziet dat er veel geïmporteerd wordt: Japan en Korea zijn al veel verder met de acceptatie van de kunstvagina https://www.motsutoys.nl/kunstvagina-s.html Deze Aziatische ontwerpen hebben veel meer te bieden dan de in het Westen zo bekende opblaaspoppen of Fleshlights.



Sommige van deze kunstvagina’s, ook wel onahole of pocket pussy genoemd, bereiken een ware cultstatus. Merken zoals Tomax https://www.motsutoys.nl/Tomax.html of Magic Eyes https://www.motsutoys.nl/magic-eyes.html brengen pocket pussies uit van hoge kwaliteit en met unieke illustraties. Deze bedrijven hebben dan ook artiesten in huis die dit vak al decennialang beoefenen en alle fijne kneepjes kennen.



De ware kenner heeft een hele verzameling van deze kunstig gemaakte pocket pussies: door de grote variatie aan ontwerpen en types stimulatie is het geen uitzondering dat mannen er meerdere hebben.De Nederlandse liefhebber van japanse Pocket Pussies kan terecht bij Motsutoys https://www.motsutoys.nl , dat tientallen van deze unieke seksspeeltjes voor mannen importeert.



De zogenaamde onahole, ook wel kunstvagina of pocket pussy