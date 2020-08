Team Jumbo-Visma altijd online tijdens Tour de France

Simfony, wereldwijde provider van IoT connectiviteit met hoofdvestiging in Aalsmeer verbetert de stabiliteit van het 4G internet in de ploegleidersauto's en teambus van Team Jumbo-Visma tijdens de wielerkoersen. De deal komt voort uit een sponsorovereenkomst die is aangegaan voor het wielerjaar 2020, met een langdurige samenwerking als uitgangspunt.



Merijn Zeeman, Sportief Directeur bij Team Jumbo-Visma: “Stabiel internet is voor ons van groot belang. Zodra de renners uit beeld zijn, coachen wij op basis van live uitzendingen. Met name in bergachtige en afgelegen gebieden hebben wij regelmatig uitdagingen om goed verbonden te blijven. De samenwerking met Simfony verhoogt de stabiliteit van het internet in de moeilijkste gebieden enorm. Dit stelt ons in staat om tijdens de koers beslissingen te nemen op basis van real-time informatie. Communicatie, zowel vanuit de renners naar de ploegleiding als vice versa, is van cruciaal belang voor het uitvoeren van onze strategie. Een paar seconden kan immers al het verschil tussen winst of verlies maken.”



Simfony's oplossing zorgt dat de ploeg tijdens de wedstrijden over een ultieme internetverbinding beschikt. De simkaarten kunnen tegelijkertijd gebruik maken van meerdere lokale mobiele netwerken. Deze unieke oplossing zal onder andere tijdens de Tour de France 2020 door Team Jumbo-Visma ingezet worden.



Jurgen ter Hoeve, CCO bij Simfony: “Team Jumbo-Visma maakt een enorme verbeterslag op het gebied van mobiel internet. Het bouwen en vervolgens combineren van een individueel wereldwijd profiel per simkaart is een standaard onderdeel van onze online managementportal. De sponsorovereenkomst met één van de grootste wielerploegen ter wereld, biedt ons het uithangbord dat de waarde van ons platform toont aan potentiële partners. Wij bieden onze producten en diensten uitsluitend aan via onze white label MVNO partners. De klant specifieke profielen, gecombineerd met de hardware en kennis van onze partner Frontier uit Nijmegen, zijn dé ingrediënten voor de beste prestaties onderweg. We zijn trots op de sponsorovereenkomst met Team Jumbo-Visma en het feit dat we een steentje kunnen bijdragen aan het vlaggenschip van het Nederlandse wielrennen.”



Over Simfony



Simfony bouwt Mobile Virtual Network Operators (MVNO's). De connectiviteit is gebaseerd op de laatste eSIM/eUICC standaarden. Wereldwijd kan gebruik maakt worden van meerdere netwerken per land. Simfony’s oplossing biedt de MVNO de gelegenheid eigen proposities te bouwen en te beheren door middel van een realtime management platform. Simfony's end-to-end oplossing stelt bedrijven internationaal in staat om onder eigen merk connectiviteit te lanceren.