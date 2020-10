Smart Home in stroomversnelling onder Nederlandse consumenten door impact COVID-19

Amstelveen, 5 oktober 2020 – Uit cijfers van de jaarlijkse GfK Smart Home Monitor 2020 blijkt dat de bekendheid met de term “Smart Home” in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld is. Inmiddels weet bijna een derde van de Nederlanders waar een slim huis voor staat. Er is ook een stijgend aantal consumenten geïnteresseerd - waarvan bijna een vijfde binnen twee jaar een volledig Smart huis verwacht te hebben.



Voordelen en belemmeringen



Volgens 44% van de Nederlanders is gemak nog steeds het belangrijkste voordeel dat Smart Home oplossingen biedt. Naast gemak, zijn kosten- en energiebesparing en de mogelijkheid om de apparaten overal te bedienen andere voordelen om voor Smart Home oplossingen te kiezen.



Tessa Holzenbosch, Technology expert bij GfK, zegt: “Snel en stabiel internet is de basis voor een Smart Home. Nederlandse huishoudens hebben hier flink in geïnvesteerd dit jaar, want de markt voor routers en WiFi signaalversterkers is meer dan verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Tijdens lock down zagen we zelfs uitschieters van 500% en 700% in het aantal verkopen."



Iets minder dan de helft (45%) van de Nederlanders vindt de hoge kosten de belangrijkste reden om geen Smart Home oplossingen aan te schaffen. Hier ligt een duidelijke kans voor fabrikanten om consumenten bewust te maken hoe slimme oplossingen kunnen bijdragen aan gemak in huis en kosten- en energiebesparing op de langere termijn.



Privacy en veiligheid



Een belangrijk thema rondom Smart Home is veiligheid. We constateren een afname van het aantal consumenten dat bang is om gehackt te worden, van 31% vorig jaar naar 27% in 2020. En maar liefst 41% van de consumenten staat open voor Smart Home als dit helpt een veilig gevoel in huis te creëren.



Opmerkelijk is ook de stijgende interesse in Smart Tracking voor het volgen van bijvoorbeeld fietsen en huisdieren.



Voorkeur voor aanschaf in Electronica winkel of online specialist



Consumenten die overwegen om Smart Home apparaten aan te schaffen oriënteren zich voornamelijk online. Vervolgens kopen zij deze producten bij voorkeur bij elektronicaspeciaalzaken, zowel fysiek als online.



Een kwart van de mensen die nog geen slimme oplossingen bezit, geeft aan die bij voorkeur te laten installeren. Volgens Techniek Nederland liggen hier de kansen om de consument te infomeren dat professionele plaatsing van apparatuur belangrijk is voor een probleemloos gebruik.



Virtuele assistenten zijn populair



De Nederlandse huishoudens bezitten gemiddeld al 5 slimme apparaten. Opvallend is dat 2 op 3 van deze apparaten ook bewust gekozen zijn vanwege hun ‘slimme’ toepassingen.



Tessa Holzenbosch, Technology expert bij GfK, zegt: “COVID-19 heeft veel impact in ons dagelijks leven. We spenderen veel meer tijd in huis. De behoefte om een prettige leefomgeving te creëren is daarom zichtbaar toegenomen. Hierdoor is de interesse in slimme oplossingen en virtual assistants ook in een stroomversnelling gekomen.”



Er is een toename in het aantal verkochte smart speakers met voice. De virtual assistants worden vooral gebruikt voor het afspelen van muziek (52%) en het opvragen van het weerbericht (41%). Opmerkelijk is dat 37% aangeeft de voice assistant te gebruiken voor het bedienen van de slimme toepassingen in huis.



Onder de Nederlandse consumenten verwacht 29% door de komst van virtual assistants meer slimme oplossingen aan te schaffen.



Over de GfK Smart Home Monitor (onderzoeksverantwoording)



In 2015 is de GfK Smart Home Monitor als eerste in Nederland gelanceerd. De jaarlijkse trends over kennis, interesse en houding van Nederlandse consumenten ten aanzien van Smart Home oplossingen is daarin uitgebreid onderzocht. Daarnaast kunnen we (uniek in Nederland) de inzichten koppelen aan de daadwerkelijk verkopen uit de GfK Retail data. Jaarlijks wordt de vragenlijst geüpdatet naar de actualiteit zoals nu het gebruik van voice assistants.​



Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Smart Home Society. De Smart Home Society is een initiatief van Techniek Nederland, GfK, BSH, PostNL, D-Link, Somfy, Netatmo en BCC.



Er is een Nederlands representatieve steekproef van 1.010 respondenten ondervraagd in de leeftijdscategorie van 18+. Het onderzoek is uitgevoerd in augustus 2020.​ Er is kennis over en interesse in Smart Home gemeten. Onderwerpen die aan bod komen: aanbieders, informatiebronnen en aankoopkanalen, voice, Smart ecosysteem, installatie, producten, huidig gedrag en toekomstverwachtingen.​