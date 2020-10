Amazon Prime Day 2020 noteert de twee belangrijkste dagen ooit voor het midden- en kleinbedrijf in Amazon Stores wereldwijd



Externe verkopers - waaronder voornamelijk kleine en middelgrote bedrijven - verkochten meer dan 3.5 miljard dollar tijdens Prime Day - een stijging van 59% op jaarbasis en overtrof daarmee de verkopen van Amazon’s retail business.



Prime-leden bespaarden meer dan 1.4 miljard dollar vanwege de flinke kortingen en ongelooflijke deals tijdens dit tweedaagse evenement. Topcategorieën waren onder meer Wonen, Elektronica, Voeding & Persoonlijke verzorging , met als bestsellers producten als Echo Dot, Fire TV Stick 4K met Alexa Voice Remote, iRobot Roomba Robotstofzuiger, Lifestraw Personal Water Filter en Lego Star Wars Stormtrooper Helm.



AMSTERDAM - 16 oktober 2020 - Na de lancering van Prime Day in India afgelopen augustus, heeft Amazon zojuist dit tweedaagse evenement afgesloten in 19 extra landen: VS, VK, VAE, Turkije, Spanje, Singapore, Nederland, Mexico, Luxemburg, Japan, Italië, Duitsland, Frankrijk, China, Canada, Brazilië, België, Oostenrijk, en Australië, met waanzinnige sales voor kleine bedrijven en hoge kortingen voor Prime-leden. Amazon heeft de Prime Day van dit jaar ontworpen om het midden- en kleinbedrijf steunen en heeft meer dan 18 miljard dollar beschikbaar gesteld om de groei van deze bedrijven te stimuleren tijdens dit shopping event. Deze Prime Day waren de twee belangrijkste dagen ooit binnen Amazon wereldwijd voor externe verkopers, waaronder voornamelijk kleine en middelgrote bedrijven. Verkopers behaalden record omzetten van in totaal meer dan 3.5 miljard dollar verspreid over de 19 deelnemende landen. Bovendien bespaarden Prime-leden meer dan 1.4 miljard dollar vanwege de duizenden aanbiedingen en beleefden zo een vliegende start van hun feestinkopen met flinke kortingen in iedere categorie.



"Dit jaar is voor veel kleine bedrijven zwaar geweest, en daarom zijn wij blij dat Prime Day voor deze bedrijven een evenement was dat alle verkooprecords versloeg met een totale omzet van 3.5 miljard dollar - een stijging van 59% in vergelijking met vorig jaar," aldus Jeff Wilke, CEO Worldwide Consumer. "We zijn ook trots dat Prime-leden meer dan 1.4 miljard dollar hebben bespaard, en wij kijken er naar uit om onze verkooppartners nog meer kansen te bieden om te groeien en onze klanten te laten genieten van kortingen tijdens het hele feestseizoen. Ik ben onze medewerkers en partners wereldwijd die Prime Day mogelijk hebben gemaakt ongelooflijk dankbaar, met name de teams in de frontlinie in onze distributiecentra en bezorgdiensten."



Prime-leden kochten geweldige deals binnen vrijwel het gehele productaanbod van kleine bedrijven en topmerken, met Wonen, Elektronica, Voeding & Persoonlijke verzorging en Knutselen als bestverkopende categorieën.



Bovendien konden Prime leden genieten van kortingen en ongelofelijke deals en een aantal van de meest gewilde producten inslaan zoals Echo Dot, Fire TV Stick 4K met Alexa Voice Remote, iRobot Roomba Robotstofzuiger, LifeStraw Personal Water Filter en Lego Star Wars Stormtrooper Helm.



Een aantal extra highlights van Amazon's Prime Day 2020.



Wereldwijde highlights van Prime Day 2020.



Het ondersteunen van kleine bedrijven



Amazon heeft in de aanloop naar Prime Day haar grootste actie ooit gehouden voor kleine bedrijven, met honderdduizenden aanbiedingen van kleine ondernemingen die tijdens het tweedaagse evenement wereldwijd beschikbaar waren.



-Externe verkopers, waaronder voornamelijk kleine en middelgrote bedrijven, verkochten tijdens Prime Day meer dan 3.5 miljard dollar - een stijging van 59 % in vergelijking met PD19.



-Verkopen van deze bedrijven maakten meer dan de helft uit van alle verkopen tijdens Prime Day, en overstegen daarmee de verkopen van Amazon's retail. De bestverkopende categorieën voor externe verkopers zijn onder andere Bedden- en linnengoed, Draadloze accessoires, Voeding & Persoonlijke verzorging, Knutselen & Naaien en Gezondheid.



-Meer dan 10 miljoen Prime-leden ondersteunden de kleine bedrijven in de tweeweekse aanloop naar Prime Day, en genereerden daarmee 900 miljoen dollar aan sales voor het kleinbedrijf tijdens de 'Besteed $10 en krijg $10 korting'- actie.





Prime besparingen



Met vroege aanbiedingen, kortingen en meer dan 1 miljoen deals hadden leden wereldwijd de kans om tijdens deze Prime Day fors te besparen.



-Prime-leden bespaarden op Prime Day 2020 meer dan 1,4 miljard dollar.





Amazon apparaten



-De Prime leden profiteerden van heel veel korting op Amazon-apparaten tijdens Prime Day.



-Echo Dot was wereldwijd het meest populaire item dat op Prime Day werd gekocht.



-Apparaten met een geïntegreerde Alexa functie behaalden een record aan verkoop tijdens Prime Day, de meest populaire items tijdens Prime Day waren Bose Quiet Comfort 35 (Series II) Draadloze koptelefoons, Fitbit Versa 2 Health en Fitness Smartwatch.



-Klanten kochten zelfs nog meer Fire TV Edition Smart TV's dan tijdens vorige Prime Day-evenementen en kochten een record aantal FTVE-tv's van merken zoals Toshiba en Insignia.





Prime Day Bestsellers per land



Leden deden hun inkopen verspreid over vrijwel het gehele productaanbod, waaronder elektronica, beauty, mode, levensmiddelen, speelgoed, meubels, dagelijkse benodigdheden, schoolspullen en nog veel meer.



Wereldwijd:



-Topcategorieën wereldwijd zijn onder andere Elektronica en Voeding & Persoonlijke verzorging.



-Een aantal van de meest populaire producten die op Prime Day verkocht werden, uit de Amazon gift guides, waren onder meer Echo Dot, Fire TV Stick 4K met Alexa Voice Remote, iRobot Roomba Robotstofzuiger, LifeStraw Personal Water Filter en Lego Star Wars Stormtrooper Helm.





Dit zijn een aantal van de bestverkopende deals wereldwijd, met uitzondering van apparaten:



• Verenigde Staten: iRobot Roomba Robotstofzuiger, MyQ Wireless & WiFi Enabled Smart opener voor garagedeuren, LifeStraw Personal Water Filter, Goli Appel Cider Azijn Vitaminen en Kids Against Maturity: Kaartspel voor Kinderen en Families.



• Verenigd Koninkrijk:· Shark Upright stofzuiger, Celebrations Chocolade box, Halloween Party Bag Speelgoed, Oral-B Smart 6 6000N CrossAction Elektrische Tandenborstel.



• Verenigde Arabische Emiraten: Listerine Cool Mint Mondwater, Sony Extra Bass Smartphone Headset met Mic Koptelefoon, Nescafe Dolce Mini Me Koffiemachine.



• Turkije: HP Laptop, Baby Turco Islak Havlu Mendil en Familia Plus Papieren Handdoeken.



• Spanje: Finish Powerball All in 1 Max Wasmiddel, L'Oréal Paris Men Expert - 24H Hydra Energetic Daily Moisturizer, BRITA MAXTRA Universele Cartridge en Oral B CrossAction Elektrische Tandenborstel.



• Singapore: Cocolife Coconut Water, Learning Resources Sight Word Auditory Learning Game, Wolf Blass Red Label, Australia Cabernet Merlot, LEGO Classic 10698 Large Creative bouwstenen.



• Nederland: Lego Star Wars Stormtrooper Helm, Dettol schoonmaakdoekjes Power & Fresh, Oral-B Pro CrossAction Elektrische Tandenborstel.



• Mexico: Lloyd’s WiFi Smart Bulb Compatible met Alexa, iOS, Android and Google Assistant, Lysol Multipurpose Desinfecteermiddel en TECHVIDA Automatic Water Dispenser.



• Luxemburg: Christmas Magic Yankee Kaars, SanDisk Extreme microSDXC Memory Card en Sagrotan Desinfecterende Gel met Aloë Vera.



• Japan: SwitchBot, Wasmiddel van Wide Hiter en Waterflessen van I Ro Ha Su.



• Italië: FIFA 21 Playstation 4, Met PS5 Upgrade, Borbone Nespresso Koffie Capsules en Beschermend Gezichtsmasker FFP2 By Jiandi.



• France: Pampers Premium Protection luiers, Braun Oral-B Pro 2 2500 Elektrische Tandenborstel en het Harry Potter Hedwig LEGO Set.



• Duitsland en Oostenrijk:· SanDisk Extreme microSDXC Geheugenkaart (128 GB), Lavazza Koffiebonen- Caffè Crema Classico, Tefal Jamie Oliver Pan.



• China: L'Oreal Paris Golden Age Repair Cream, Dove Creme Body Scrub, Western Digital Desktop External Hard Drive, Philips Sonicare Vervangende Borstelkop.



• Canada: LifeStraw Personal Water Filter, Govee LED Light Strip geschikt voor Alexa, All Natural Advice Anti-Aging Vitamine C Serum, Snelkookpan van Duo Nova, Donut Shop Variety Box Keurig K-Cup Pods.



• Brazilië: Positivo Wi-Fi Smart LED Lamp Compatibel met Alexa, Faber-Castell Highlighter Pen, 6 Pastel Colors, Lysoform Desinfectiemiddel.



• België: SanDisk Extreme microSDXC UHS-I Geheugenkaart 128 GB, Sagrotan Hand Desinfectiemiddel Gel met Aloe Vera en Samsung Internal SSD.



• Australië: Philips Hue Smart Lighting, Skin Care van WELEDA en Palmolive.



Logistiek en Fulfilment



Amazon kondigde afgelopen maand aan dat het 100.000 extra reguliere fulltime en parttime werknemers werft voor haar distributiecentra en logistieke netwerk binnen de Verenigde Staten en Canada. Met meer dan 150 nieuwe procesverbeteringen en veiligheidsmaatregelen, die de afgelopen maanden zijn ingevoerd, kunnen deze permanente aanstellingen veilig werken naast de honderdduizenden andere werknemers binnen het huidige netwerk van Amazon, en zo een snelle en efficiënte bezorging garanderen.



-De snelste Prime Day bezorging werd bezorgd in 29 minuten en 54 seconden, daarnaast hebben Prime-leden in de Verenigde Staten aanstaande zaterdag als meest populaire bezorg-dag geselecteerd.