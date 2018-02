KNGF Geleidehonden zoekt puppypleeggezinnen

Puppypleeggezin is onmisbare bijdrage aan opleiding tot geleidehond



Jaarlijks worden er ongeveer 200 pups geboren bij KNGF Geleidehonden. Met name de komende maanden zijn er flink wat jonge honden die hun nest gaan verlaten. Voor deze pups zoekt de organisatie op korte termijn puppypleeggezinnen. Deze vrijwillige gezinnen zorgen het eerste levensjaar voor de pup en bereiden hem voor op zijn daadwerkelijke opleiding tot geleidehond. Want deze knappe honden kunnen niet zomaar iemand met een beperking bijstaan, daar gaat heel wat aan vooraf. U kunt een belangrijk deel uitmaken van dit bijzondere traject door een pup van KNGF Geleidehonden op te voeden voordat hij naar school gaat.



KNGF Geleidehonden fokt al haar geleidehonden zelf. De pups worden geboren bij fokgastgezinnen in huis, waar de moederhond woont. Als de pups 7,5 weken oud zijn, gaan ze naar een puppypleeggezin. Daar blijven ze ruim een jaar totdat ze hun opleiding tot geleidehond starten op de geleidehondenschool in Amstelveen. Tijdens deze periode kan de jonge hond veilig opgroeien, goede hondenmanieren leren en aan alles wennen waar hij later als geleidehond mee te maken krijgt, zoals openbaar vervoer, kinderen en andere dieren. Het puppypleeggezin is het fundament van de opleiding tot geleidehond.



Een prachtig doel



Ingrid Nijman, hoofd van de afdeling Puppy- en Pleeggezinnenzorg: ‘Puppypleeggezinnen dragen een bijzonder steentje bij aan een prachtig doel; mensen met een beperking meer zelfstandigheid geven met een speciaal opgeleide hond.’ Als de geleidehond aan zijn basisopleiding bij KNGF Geleidehonden begint, wordt er bekeken of de hond blindengeleidehond wordt voor iemand met een visuele beperking, assistentiehond voor naast de rolstoel, autismegeleidehond voor een kind met autisme of buddyhond voor een (oud-)geüniformeerde met een posttraumatische stressstoornis (PTSS).



Kennismakingsgesprek



‘Het opvoeden van een KNGF-pup gaat niet vanzelf’, vertelt Ingrid Nijman. ‘Het kost tijd en aandacht, maar het is ook ontzettend leuk werk. Het is fantastisch om te zien hoe zo’n kleine pup zich ontwikkelt tot een stabiele, gehoorzame volwassen hond, die daarna getraind kan worden als geleidehond.’ Als belangstellenden zich aanmelden als pleeggezin en een vragenlijst hebben ingevuld, komt een instructeur van Puppy- en Pleeggezinnenzorg langs voor een kennismakingsgesprek. ‘Daarin bespreken we de verwachtingen van beide zijden’, vertelt Ingrid. ‘Verder is dit gesprek belangrijk om een goede match te kunnen maken met een pup. Vanaf de geboorte kijken we al goed naar de karaktereigenschappen van een hond.’



Pleeggezin staat er niet alleen voor



Wie een pup van KNGF Geleidehonden mee naar huis krijgt, staat er niet alleen voor. Elk pleeggezin krijgt een instructeur toegewezen die regelmatig op bezoek komt en ondersteunt bij de opvoeding. Puppypleeggezinnen kunnen altijd contact opnemen met het servicebureau als ze vragen hebben of tegen dingen aanlopen. Daarbij krijgen ze toegang tot een e-learningprogramma, de noodzakelijke handleiding voor elk puppypleeggezin. Hierin is alles te lezen over de opvoeding en de socialisatie van de pup.



Meer informatie is te lezen op geleidehond.nl/pleegpup



KNGF Geleidehonden (Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehondenfonds)



KNGF Geleidehonden wil zoveel mogelijk mensen met een beperking een beter leven geven met een speciaal opgeleide hond. Een (geleide)hond vergroot hun bewegingsvrijheid en zelfstandigheid. KNGF Geleidehonden is van geboorte tot pensioen betrokken bij haar honden. Sinds de oprichting in 1935 zijn duizenden honden geschoold voor blinde en zeer slechtziende mensen. Daardoor bezit de organisatie een schat aan kennis en ervaring op het gebied van hond en handicap. Deze vakkennis zet de organisatie tegenwoordig ook in voor mensen met andere handicaps: bijvoorbeeld mensen in een rolstoel, (oud-)geüniformeerden met PTSS of kinderen met autisme. Voor het opleiden van deze honden is de stichting grotendeels afhankelijk van giften en nalatenschappen.